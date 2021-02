PS Plus na marzec 2021 może zaskoczyć. Sony ma ciekawy plan na dobór gier

Oferta PS Plus na marzec 2021 może być bardzo interesująca. Sony potwierdziło, że ma ciekawy plan na dobór gier do swojej popularnej usługi.

Już za kilka godzin czeka nas ujawnienie nowej oferty PlayStation Plus. Sony szykuje się do zapowiedzi, a my mamy kilka ostatnich dni na dodanie gier z lutego do swojej biblioteki. Poprzednia oferta była bardzo mocna i trudno będzie ją przebić.

Wiele wskazuje jednak na to, że Sony obrało bardzo ciekawą taktykę dla swojej oferty. Jim Ryan udzielił niedawno wywiadu, w którym poinformował o pewnym sukcesie.

PS Plus marzec 2021 może podążyć nową ścieżką

W rozmowie z GQ szef PlayStation potwierdził, że dystrybucja Destruction AllStars i Bugsnax w ramach Plusa była dobrą decyzją. Ryan twierdzi, że graczom spodobało się wprowadzanie premierowych tytułów do usługi i jest to opłacalne dla samego wydawcy. To rzekomo „bardzo interesujący i innowacyjny” sposób na wydawanie nowych produkcji.

W istocie wrzucanie do Plusa najświeższych tytułów to świetny pomysł. W nowe tytuły nikt jeszcze nie mógł zagrać, więc nie ma mowy o zgarnięciu duplikatu. Dodatkowo gracze chętniej patrzą na gry, które są czymś zupełnie nowym.

Możemy się więc spodziewać, że PlayStation uraczy nas kolejnymi premierówkami w nadchodzących miesiącach. Sam niedawno wróciłem do subskrybowania PS Plus i chętnie przygarnąłbym nawet te mniejsze, premierowe tytuły w ramach abonamentu.

Te mniej promowane produkcje to często prawdziwe perełki. Najlepszym dowodem na potwierdzenie tej tezy jest fenomenalne Concrete Genie dodane do Plusa w tym miesiącu, które nie odbiło się w branży szerokim echem, a według mnie to jedna z najciekawszych premier 2019 roku. Jeśli do tego będą to gry, które dopiero debiutują, to więcej osób chętniej po nie sięgnie.

Co trafi do oferty PS Plus na marzec 2021?

W sieci naturalnie pojawiają się spekulacje odnośnie gier, które trafią do marcowej oferty Plusa. Możliwości jest wiele, ale kilka typów szczególnie mocno wpadło mi w oko.

Jeśli podążymy szlakiem premierowych pozycji, to możliwe, że jedną z oferowanych gier będzie Kena: Bridge of Spirits. Gra nie ma ustalonej daty premiery, ale Sony podaje, że ukaże się jeszcze w tym kwartale. 1 kwartał 2021 roku kończy się w marcu. Moim zdaniem to właśnie Kena będzie największym gwiazdą Plusa na ten miesiąc.

Mówi się też o paru starszych tytułach. Prawdopodobnym typem jest też Disco Elysium: The Final Cut, które również debiutuje w marcu, ale nie ustalono dokładnej daty premiery. Może to istotna wskazówka, a może twórcy potrzebują jeszcze czasu na ostateczne szlify.

Zbliżamy się też do premiery remake’u pierwszego Niera. Możliwe, że Nier: Automata zaszczyci posiadaczy Plusa swoją obecnością na dwa miesiące przed premierą odświeżenia pierwszej części, aby zachęcić graczy do sprawdzenia nadchodzącego projektu. To jednak moja osobista spekulacja, która jest przy okazji najmniej prawdopodobna ze wszystkich typów, które już wymieniłem.

Do tego oczywiście dojdzie Destruction AllStars, które przechodzi na kolejny miesiąc PS Plus. Konkretną ofertę na marzec poznamy już za kilka godzin.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.