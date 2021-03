PS Plus marzec 2021. Szykuj się na gry z najtańszym abonamentem

Niedawno poznaliśmy ofertę PS Plus marzec 2021. Jest moc, ale żeby pobrać gry na PS4 i PlayStation 5 bez dodatkowych opłat, trzeba posiadać aktywny abonament.

PS Plus marzec 2021 może się podobać, zwłaszcza jeśli nie ograliśmy Final Fantasy VII Remake. Dostęp do nowych gier zagwarantują sobie osoby, które posiadają aktywny abonament PS+. Z cenami ostatnio bardzo średnio i póki co skończyły się mega promocje. Nie znaczy to jednak, że nie kupimy subskrypcji taniej niż standardowe 240 zł. Oto najlepsze możliwe w tej chwili opcje:

PS Plus 12 miesięcy – promocja na abonament

PS Plus marzec 2021 – gry na PS5 i PS4

Do marcowego PlayStation Plus wpadają następujące tytuły:

Final Fantasy VII Remake (bez możliwości aktualizacji na PS5)

Maquette

Remnant from the Ashes

Farpoint (VR)

Destruction AllStars (przeskakuje z lutowej oferty)

Gry pobierzemy od pierwszego wtorku miesiąca, zatem czekamy do 2 marca. Wyjątkiem jest przeskakujące z lutego Destruction AllStars, które już teraz czeka do zassania z PS Store za free.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90. Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.