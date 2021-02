Poznaliśmy kompletną ofertę PS Plus na marzec 2021. Znalazło się w niej kilka interesujących i dobrze docenianych produkcji. Zdecydowanie będzie w co grać!

Sony kazało nam długo czekać na ujawnienie najświeższej oferty PS Plus. Poznaliśmy już nawet pierwszy tytuł zmierzający do kwietniowej oferty, a marzec do tej pory pozostawał tajemnicą. W końcu poznaliśmy nadchodzący zestaw darmówek!

PS Plus marzec 2021 z ogromnym hitem!

Zaczynamy bardzo obiecująco, bo pierwszą grą w najnowszej ofercie PS Plus jest Final Fantasy VII Remake! Gra trafi do posiadaczy PlayStation 4. Warto jednak zaznaczyć, że jeśli odbierzemy FFVII Remake z PS Plus, to nie otrzymamy darmowej aktualizacji na PlayStation 5.

Sony zachęca za to do zakupu next-genowej wersji w przedsprzedaży. Zapewne rozczaruje to osoby, które chcą ograć siódmego Finala za darmo na nowej generacji, ale ważne, że w ogóle trafi on do posiadaczy Plusa. Jeśli gra mocno Was do siebie przekona, to inwestycja w ulepszoną wersję nie powinna być chyba specjalnie bolesna.

Na ten moment nie wiadomo, czy cena preorderu wersji Intergrade zostanie obniżona, jeśli dodamy do biblioteki darmowe FFVII w ramach subskrypcji Plus. Szczerze w to wątpię, ale zobaczymy jak odniesie się do tego wydawca.

PS Plus marzec 2021 – w co jeszcze zagramy?

Holenderska strona PlayStation na Facebooku ujawniła kompletną i zaskakująco dobrą ofertę. W marcu poza Finalem zgarniemy za darmo następujące tytuły:

Maquette

Remnant from the Ashes

Farpoint (VR)

Destruction AllStars (przeskakuje z lutowej oferty)

Maquette to obiecujący indyk, który bazuje na zagadkach. Gra prezentuje się przesympatycznie i to zdecydowanie produkcja dla miłośników nietypowych gier. Przy okazji oprawa gry jest doprawdy czarująca. Co więcej, jest to jednocześnie dopiero debiutująca produkcja. Sony znów pokazuje, że chce wrzucać do Plusa premierowe tytuły.

Kolejną darmówką jest Remnant from the Ashes. To niecodzienny, ale bardzo ciepło przyjęty souls-like. W grze przemierzamy mroczne lokacje i zdobywamy nowy ekwipunek. Przy okazji umożliwia on rozgrywkę w sieciowej kooperacji.

Dodatkowo znalazło się też coś dla posiadaczy PlayStation VR. Farpoint to jedna z lepszych gier przeznaczonych na gogle od Sony. Pozwala ona na wcielenie się w rolę astronauty, który zmierzy się z wieloma przeciwnikami na powierzchni obcej planety.

Na dokładkę otrzymamy Destruction AllStars. To przyzwoity, acz niepozbawiony problemów tytuł, w którym śmigamy po arenie samochodami i próbujemy skasować naszych przeciwników. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to zerknijcie na naszą recenzję.

