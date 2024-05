PS Plus Extra/Premium na maj 2024 z Dead Island 2? O te tytuły błagają gracze

Na Reddicie kolejny raz wystartowały predykcje gracze związane z ofertą PlayStation Plus w planach Extra i Premium na maj 2024. Pełna oferta zostanie ujawniona najpewniej 15 maja, ale fani zaczęli spekulacje już teraz. Nie będę ukrywał, że przewija się przede wszystkim jeden tytuł.

PS Plus Extra/Premium na maj 2024 z Dead Island 2

Wystarczy tylko przejrzeć typy graczy, aby przekonać się, że według nich najbardziej prawdopodobnym dodatkiem do droższych planów PS Plus na maj 2024 będzie Dead Island 2. I, co zaskakujące, mają w tym sporo racji. Dość ogólnikowo możemy stwierdzić, że doszliśmy do momentu rozwoju gry, w którym wkracza ona w etap przechodzenia do subskrypcji. Przynajmniej w teorii.

Gra od Dambuster Studios okazała się zadziwiająco kompetentną kontynuacją, która – wydawać by się mogło – nigdy nie powstanie. Tytuł od premiery jest nieustannie wspierany, bo otrzymał już dwa fabularne dodatki. Jeden z nich wyszedł niedawno, bo przed niecałym miesiącem. Do tego twórcy obniżyli już cenę gry, da się zgarnąć w naprawdę dobrych cenach na wyprzedażach, a do tego trafiła do Xbox Game Pass. Wydawać by się mogło, że wszystko to jednoznacznie kieruje graczy na możliwość zawarcia jej w majowej ofercie Plusa. To oczywiście nie koniec, bo najczęstsze typy to:

Dead Island 2

Forspoken

Resident Evil Village

Tutaj już opinie nie są jednoznaczne, ale względnie regularnie przewija się Resident Evil Village. Capcom ma niebawem zapowiedzieć “dziewiątkę”, więc byłby to idealny czas na dorzucenie poprzedniczki do subskrypcji. Niektórzy typują również Hadesa, którego druga część cieszy się sporym zainteresowaniem na Steam. Dla niektórych jest też idealny moment na debiut Forspoken w PS Plus, ale to raczej wieść, która ucieszyłaby mało kogo. No i gra od Square Enix typowana jest regularnie od paru miesięcy.

Przypominamy również o dostępnej od jakiegoś czasu ofercie Plusa w wariancie Essential.

Źródło: Reddit