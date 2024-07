Ogromny zastrzyk nowości w PS Plus. 12 gier do sprawdzenia już teraz

Jeśli subskrybujcie flagową usługę PlayStation w wersji Premium, zapewne wiecie, że możecie korzystać z ograniczonych czasowo próbnych wersji gier. Teraz może skorzystać w ten sposób z aż 12 nowych tytułów.

12 triali zasiliło PS Plus Premium

Nie da się ukryć, że w ostatnim czasie zwolennicy darmowych triali w ramach Plusa nie mieli się za bardzo z czego cieszyć. Korporacja niejako przestała dorzucać nowe rzeczy, ale być może najświeższy zastrzyk nieco ukoi tych graczy, którzy czuli się pominięci. Mogą bowiem sprawdzać oni nowe gry, dostępne w ramach triali PS Plus Premium.

Whispering Willows (PS4) – 30 minut

(PS4) – 30 minut Everafter Falls (PS4/PS5) – 3 godziny

(PS4/PS5) – 3 godziny Absolute Tactics: Daughters of Mercy (PS4/PS5) – 2 godziny

(PS4/PS5) – 2 godziny Behind the Frame: The Finest Scenery (PS4) – 30 minut

(PS4) – 30 minut Chicken Assassin: Reloaded (PS4) – 3 godziny

(PS4) – 3 godziny Etherborn (PS4) – 1 godzina

(PS4) – 1 godzina Mutazione (PS4) – 2 godziny

(PS4) – 2 godziny The Darkside Detective (PS4/PS5) – 1 godzina

(PS4/PS5) – 1 godzina The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PS4/PS5) – 1 godzina

(PS4/PS5) – 1 godzina The Metronomicon: Slay the Dance Floor (PS4) – 3 godziny

(PS4) – 3 godziny Fruit Mountain (PS4/PS5) – 1 godzina

(PS4/PS5) – 1 godzina Until Then (PS5) – 2 godziny

Jak więc widzicie – faktycznie nie ma tu większego szału, a mówimy raczej o klasycznych przedstawicielach strefy indie bądź mniejszych pozycjach. Tylko że nie zawsze pieniądze idą w parze z jakością, dlatego głęboko zachęcam do sprawdzenia, co takiego mają do zaoferowania twórcy tych gier. Część triali to kwestia niestety tylko 30 minut, a część przeznaczona została na aż 3 godziny, więc teoretycznie zabawy mamy sporo.

Znajdziecie tu wiele naprawdę cenionych i kochanych przez graczy tytułów. Jest choćby “przytłaczająco pozytywnie” oceniane Until Then, czyli narracyjna gra ze wspaniałym scenariuszem. Mamy też Darkside Detective, które sam polecam, bo klimat i humor nie mają sobie równych. Fani kreatywnej swobody z pewnością odnajdą się w Mutazione. Jeśli natomiast szukacie dynamicznej akcji, nie możecie trafić lepiej niż na Chicken Assassin: Reloaded.

Źródło: PlayStation