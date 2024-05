Wyciekło miejsce akcji Resident Evil 9. Przygotujcie się na eksplorację otwartego świata

Resident Evil 9 ma rzekomo zabrać nas do otwartego świata. Tym razem gracze trafią na samotną azjatycką wyspę, a konkretniej – do niewielkiej wioski.

O nowym Resident Evil mówiono często i gęsto, ale wiele z dotychczasowych informacji jeszcze przed oficjalną zapowiedzią gry okazało się zmyślonych. Z tego względu przestrzegam Was przed ekscytacją, jednocześnie zaznaczając, że poniżej znajdziecie tylko niepotwierdzone informacje.

Resident Evil 9 na otwartej wyspie

Internauta DuskGolem to specjalista od gier Capcomu, ale i różnych innych horrorów, które do nas zmierzają. Insider wielokrotnie dzielił się przeciekami związanymi z nowymi grami, choć w swoich strzałach bywa nierówny. Czasami trafia, a czasami wydaje się krążyć wokół tematu, zapożyczać przecieki od innych lub po prostu głosić nieprawdziwe informacje. Do tej pory sporo razy wydawał się odpowiednio dobrze poinformowany, dlatego warto przyjrzeć się bliżej jego nowym informacjom.

Przypomnę, że już wcześniej pojawiały się wieści, jakoby Resident Evil 9 miało skończyć obecną chronologię i wątki serii, a do tego oferować w pełni otwarty świat. A przynajmniej większy niż dość otwarte lokacje z takiego choćby Village. Gra miałaby nas zabrać do nawiedzonego amerykańskiego miasteczka, a w roli przeciwników zobaczylibyśmy wendingo czy “ludzi-kozy”.

Brzmi obiecująco, ale nowe przecieki wprost od Dusk Golema sugerują, że nic takiego się nie wydarzy. Wiemy, że od siódmej części serii cykl regularnie zmienia zasady. W RE7 wybraliśmy się do domu patologicznej rodziny w Luizjanie, niczym w Teksańskiej Masakrze Piłą Mechaniczną. W RE8 trafiliśmy do europejskiej wioski nawiedzanej przez wilkołaki. Natomiast w RE9, wedle najnowszych informacji, mamy trafić do “fikcyjnego wiejskiego miasteczka na wyspie w południowo-wschodniej Azji, zainspirowanego Singapurem”.

A fictional rural town on an island in the Southeast Asia Sea inspired by Singapore specifically. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 5, 2024

To tyle, ile powiedział Dusk Golem na Twitterze. Brzmi ciekawie i niejako może sugerować bardzo intrygujący klimat, który docenią fani azjatyckich horrorów. Czy to jednak prawda? Dowiemy się… być może niedługo!

Insider zdradził również, że Resident Evil 9 może trafić na rynek nawet w styczniu 2025 roku, głównie dlatego, że początkowo miało zostać ósmą częścią serii. Capcom pracował więc nad dwiema grami jednocześnie, dzięki czemu okres developerski nieco się skrócił. Zwiastuje to pokaz nawet w ciągu najbliższych tygodni.

PS: tak, na zdjęciu jest okładka filmu “Słudzy Diabła”, bo choć to indonezyjski horror, wydaje mi się całkiem nieźle podsumowywać potencjalny klimat nowego Resident Evil. O ile, rzecz jasna, przecieki się sprawdzą.

Źródło: Twitter