PlayStation ujawnia aż trzy nowe gry ekskluzywne na PS5. Fani konsoli w końcu się “najedzą”

W ramach China Hero Project PlayStation od dłuższego czasu inwestuje w tamtejszy rynek gier wideo, pomagając w tworzeniu i wydawaniu gier z Państwa Środka. Teraz mamy kolejne tego efekty.

Trzy nowe gry od PlayStation

Nowe tytuły ekskluzywne powstają z myślą o PS5, a w ich wydaniu bezpośrednio uczestniczy Sony, umożliwiając dotarcie chińskim studiom na zagraniczne rynki. Być może zyskamy jakiś hit, pokroju tegorocznego Stellar Blade, które akurat powstało w Korei, ale nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób Sony podejdzie do kwestii marketingowych.

Unending Dawn

Pierwszym tytułem zapowiedzianym w trakcie wydarzenia ChinaJoy 2024 przez Sony jest Unending Dawn od zespołu znanego jako Parcae’s Fate Studio. Deweloperzy przedstawili tym samym pierwszy trailer produkcji, który daje całkiem niezły pogląd na to, czego możemy się spodziewać. Na wiele dobrego mogą liczyć fani wspomnianego Stellar Blade. Wygląda na nastawionego na akcję hack’n’slasha inspirowanego gatunkiem soulslike z dużym akcentem na parowanie ataków. Do tego historia o upadłym świecie i urokliwa grafika kojarząca się z anime. Gra wyjdzie na PS5, ale również i na urządzenia mobilne.

Project Jinyiwei

Tajemniczy twór od CangMo Game Entertainment nie ma jeszcze tytułu, ale zaprezentowany pokaz rozgrywki wygląda jak marzenie wszystkich fanów Sekiro czy Rise of the Ronin. Gracze trafią do drugiej połowy ery dynastii Ming, w formie wojownika potrafiącego nie tylko wykorzystywać szeroki arsenał broni, ale również i umiejętności skradania. Co ciekawe, gameplay miesza korzystanie z broni ze wschodnimi sztukami walki bez broni, co sugeruje, że być może dostaniemy ciekawą pozycję dla fanów dość rzadko reprezentowanej dziedziny w grach wideo.

Loulan

W przeciwieństwie do powyższego, Loulan ma ostateczny tytuł, ale nic więcej. Wiemy, że za grę odpowiada ChillyRoom (Souls Knight, Otherworld Legends) i trafi ona na konsolę PlayStation 5. Prócz tego pozycja ta ma zaoferować wyłącznie rozgrywkę singleplayer, w której prócz walki, przyjdzie nam rozwiązywać różne zagadki i odkrywać sekrety. To wszystko w sosie przygodowej gry nastawionej na narrację. Na razie dostaliśmy tylko szkic koncepcyjny, który znajdziecie powyżej.

Źródło: TrueTrophies