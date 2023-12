Gry z oferty PS Plus styczeń 2024, o które proszą posiadacze PlayStation

Został niecały tydzień do oficjalnego ujawnienia oferty PS Plus na styczeń dla progu Essential. Jak zawsze, tuż przed tym społeczność podaje swoje wymarzone typy.

Jesteśmy ciekawi, jakie gry na PS5 i PS4 chcielibyście dostać w ramach PS Plus Essential na styczeń 2024. Przypominamy, że w zeszłorocznej ofercie mieliśmy całkiem niezły wybór, czyli Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 oraz Axiom Verge 2. Zatem co Sony musi zaserwować nam tym razem, by przebić tamte tytuły? Posiadacze konsol PlayStation już podają swoje wymarzone gry, których chcą w ofercie. I oprócz żarcików w stylu „3 gów%$^ne gry” lub „3 gry, które już kupiłem”, wśród typów rządzi jedna produkcja.

Forspoken w PS Plus na styczeń, to największe marzenie graczy

Wątek na forum Reddit z typowaniem gier na styczeń wciąż się rozrasta. Jeśli przejrzymy wszystkie komentarze, to najczęściej przewija się w nich Forspoken. To gra akcji TPP z elementami RPG, która miała swoją premierę w styczniu 2023 roku. Drugim najczęstszym wymienianym tytułem jest Need for Speed Unbound, które też ma roczek na karku od swojej premiery. Jeśli chodzi natomiast o gry niezależne, to tutaj łeb w łeb idą dwa typy – Hades oraz Tunic.

Forspoken

Need for Speed Unbound

Hades lub Tunic

Póki co, nie pojawiły się żadne przecieki dotyczące oficjalnej oferty. Do tego czasu możemy się pobawić i również podawać własne życzenia. Lecz może ktoś z Was trafi w dziesiątkę? Zobaczcie trailery tytułów, o które prosi społeczność z Reddit:

Zatem jesteśmy ciekawi, czy zadowoliłaby Was taka oferta na styczeń!