Polskie ceny gier na Steam zostają obniżone. Apel przynosi pierwsze efekty

Niedawno pisaliśmy o naszym udziale w medialnym apelu zapoczątkowanym m.in. przez serwis Łowcy Gier. My jako jedni z pierwszych pisaliśmy o problemie wysokich cen w złotówkach na Steam. Te w niektórych przypadkach są wręcz najwyższe na świecie! Z racji tego, że jako media postanowiliśmy się na to nie godzić, głośny apel ma już pierwsze konkretne skutki.

Ceny gier na Steam spadają

Już wcześniej mówiono o cenach niektórych indyków, których wydawcy postanowili działać i zgodnie z oczekiwaniami społeczności obniżyli ceny swoich produktów. Teraz dołączył do nich Supergiant Games, czyli twórcy Hadesa II. To gra, od której w pewien sposób wszystko się zaczęło, bo właśnie za nią jako Polacy musieliśmy płacić do tej pory najwięcej, nie licząc Szwajcarów.

Twórcy najwyraźniej wysłuchali apelu, bo na Steam gry nie kupicie już za 138,99 zł, a za 117 złotych! Ta dość spora obniżka wynika bezpośrednio z dostosowania ceny gry do aktualnego kursu walut, a nie tego proponowanego przez Valve. Platforma Steam nadal jednak może sugerować wydawcom i twórcom wyższe ceny, także mimo zanotowania już pierwszych pozytywnych efektów, nadal trzeba zwracać uwagę na problematyczny, automatyczny przelicznik Valve. Dzięki kontaktowi z twórcami udało się również obniżyć cenę Little Kitty, Big City ze 103,49 zł na 89,09 zł.

Dziękujemy oczywiście za pomoc wszystkim graczom, którzy z tą sprawą udawali się na Twittera, Reddita czy choćby fora Steam oraz mediom, które również wzięły udział w akcji. Czekamy jednak na więcej efektów – które, jak mamy nadzieję – faktycznie niebawem dadzą o sobie znać.

Warto także pamiętać, że jeśli kupiliście Hadesa II po “starej” cenie, na swoim portfelu Steam powinniście zauważyć zastrzyk pieniędzy. Platforma powinna automatycznie zwrócić Wam różnicę i ją wyrównać tak, abyście nie byli stratni.

