PS Plus maj 2024 dostępne. Już ogrywajcie te wspaniałości

PS Plus maj 2024 w formie gier w planie Essential jest już dostępne dla subskrybentów. Mogą oni już teraz cieszyć się nowymi grami!

PlayStation Plus kolejny raz oferuje swoim klientom dostęp do nowych gier w ramach opłacanego abonamentu. Tym razem padło na cztery pozycje, z których co najmniej dwa są naprawdę warte uwagi.

PS Plus maj 2024 dostępne i warte skosztowania

Jeśli jeszcze nie wiecie, to w PlayStation Plus Essential na maj 2024 roku znajdziecie nowiutkie gry w postaci wielkiego bestsellera, popularnego polskiego cyberpunkowego “biegacza”, świetnego indyka i sporego DLC do jeszcze jednego hiciora. A konkretniej?

EA Sports FC 24 Standard Edition | PS4, PS5

Ghostrunner 2 | PS5

Tunic | PS4, PS5

Destiny 2: Lightfall | PS4, PS5

Brzmi “grubo” głównie dlatego, że subskrybenci mogą przypisać do konta bez dodatkowych płatności EA Sports FC 24, czyli pierwszą “nie-FIFĘ” od Electronic Arts. Do tego jest Ghostrunner 2, czyli naprawdę udana parkourowa zręcznościówka akcji oraz świetne, urocze i klimatyczne Tunic. Jeśli nadal Wam mało, Destiny 2: Lightfall zainteresuje chyba każdego fana “podstawki”.

Wszystkie powyższe gry dla planu PS Plus Essential są dostępne do pobierania już teraz. Jeśli chcecie przygotować na nie dysk, więcej informacji o tym, ile miejsca potrzeba, znajdziecie w tym miejscu.

Niedawno Sony ujawniło również pierwsze gry w majowej ofercie PS Plus Extra i Premium.

Źródło: PlayStation Blog