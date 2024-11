Dzisiaj 17 gier i 9 dodatków za darmo. PS Plus z dawką nowości

Pora zabierać się za nową porcję gier, którą dostaliśmy właśnie w ramach oferty PS Plus Extra i Premium na listopad 2024. Polecamy również dodatki za darmo, które wzbogacą fabularnie jeden z najlepszych tytułów oferty.

Ostatnie godziny są bardzo obfite w informacje o PS Plus. Przed chwilą podawaliśmy pierwsze wieści dotyczące grudnia w usłudze, a wcześniej pisaliśmy o zdenerwowanych graczach, którzy nie chcą gier z recyklingu. No i wciąż zachęcamy do przygotowania się na tani PS Plus z okazji Black Friday 2024. Czekając na promocje, możemy sięgnąć po nowe gry, które dzisiaj wylądowały w abonamencie, a jest ich całkiem sporo.

PS Plus listopad 2024 – gry Extra udostępnione 19 listopada 2024

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

The Sims 4 Island Living (dodatek) | PS4

Digimon Survive | PS4

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Killer Frequency | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Chivalry 2 | PS4, PS5

Gry w katalogu Premium, które również od dzisiaj pobierzesz

Synapse | PS VR2

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man

Resistance 2

Dodatki za darmo do nowych gier w PlayStation Plus

W szczególności polecamy sięgnąć po dodatek Bloody Ties do Dying Light 2, które pobierzemy w PS Plus Extra. To rozszerzenie fabularne, w którym czeka nas nowy wątek fabularny. Pomożemy nowemu przyjacielowi, Ciro, pomścić śmierć brata, i odkryć prawdę na temat krwawych zawodów.

Źródło: PS Store