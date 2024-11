Niebawem świetne gry wylecą z PS Plusa. Znamy grudniową listę, ale macie jeszcze czas

PS Plus na grudzień 2024 to jeszcze zagadka, ale w informacjach na japońskim PS Store pojawiły się zapowiedzi gier, które zostaną usunięte z abonamentu. Możemy spodziewać się, że lista w innych regionach będzie wyglądała podobnie.

PS Plus grudzień 2024 bez kilku hitów

PlayStation daje i zabiera, o czym zresztą przekonaliśmy się nie raz. Niestety czasami daje to, co było całkiem niedawno, na co zresztą gracze i subskrybenci usługi PlayStation Plus narzekają niemal cały czas. Zdarzy się też, że firma zrezygnuje z umożliwiania grania w kilka naprawdę świetnych tytułów. W końcu lista “do usunięcia” na listopad 2024 roku nie napawa optymizmem i oprócz kilku indyków, stracimy dostęp m.in. do GTA.

Teraz dzięki portalowi PlayStation Lifestyle najpewniej poznaliśmy pierwszą listę gier, które wylecą z abonamentu w wersji Extra i Premium już niebawem, bo w grudniu. Na razie lista ta pojawiła się wyłącznie w japońskim PS Store, także niekoniecznie będzie taka sama dla innych regionów. Mimo wszystko kilka tytułów z całą pewnością będzie się pokrywać.

Mega Man 11

Mega Man Legacy Collection 1 & 2

Judgment & Judgment Remastered

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins

Moonscars

Grime Definitive Edition

Tinykin

Prodeus

GigaBash

Jak więc widzicie – jest wiele tytułów o mniejszej skali, mniej popularnych gier czy po prostu indyków. Niestety, gracze stracą także dostęp do niektórych odsłon wiecznie żywej marki Mega Man czy dwóch odsłon fantastycznego i popularnego Judgment. Jakby tego było mało, wylatuje również Stranger of Paradise i całkiem udane Grime.

Powyższa lista ma wylecieć z PS Plusa w okolicach połowy grudnia, gdy staną się dostępne nowe gry w tych planach. Na razie nie znamy więcej informacji. Polecam czekać na oficjalną listę usuwanych tytułów w Europie.

Źródło: PlayStation Lifestyle