PS Plus “recyklinguje” gry? Gracze wkurzeni postawą Sony

Faktycznie, to nic przyjemnego dostać to samo drugi raz. Nic więc dziwnego, że gracze korzystający z subskrypcji PlayStation Plus nie są pocieszeni.

PS Plus na listopad 2024 wywołało skandal

Od niedawna w usłudze dostępne są nowe gry w ramach planów Extra i Premium. I, obiektywnie patrząc, nie jest to z pewnością zła oferta, bo przecież otrzymaliśmy m.in. Dying Light 2. Mimo wszystko i tak ciężko mówić o wielkim sukcesie i spełnieniu marzeń graczy. Sony zostało oskarżone o recyklingowanie gier dostępnych w ramach różnych poziomów abonamentu.

A wszystko zaczęło się jeszcze przy okazji oferty Essential, gdy stało się jasne, że do usługi zawita Ghostwire: Tokyo. Gra dostępna dla każdego subskrybenta podstawowego planu abonamentu od PlayStation była już kiedyś dostępna. Zaledwie siedem miesięcy temu tytuł ten wyleciał z planów Extra, aby teraz trafić do Essential.

I choć to faktycznie wkurzyło niektórych graczy, to warto pamiętać, że grę można zdobyć teraz na zawsze. Jest więc częścią innej oferty w innym planie. Niestety, sytuacja z GTA V nie wygląda już aż tak różowo. Gra była dostępna na tym samym poziomie usługi zaledwie pięć miesięcy temu. Nic dziwnego, że Sony zostało oskarżone o “recyklingowanie” gier. Z drugiej strony to GTA V, czyli tytuł, który stał się dziełem kultowym, osiągając zawrotną sprzedaż. Z pewnością część graczy i tak jest ucieszona, że pozycja wróciła do oferty.

Promocja na PlayStation Plus

Już niedługo mogą pojawić się świetne oferty i promocje na PS Plus, dzięki którym abonament kupimy o wiele taniej. Wszystko z okazji nadchodzącego Black Friday. W tym czasie warto przygotować się, kupując doładowania do portfela PSN.

Jeśli więc zdecydujecie się na doładowanie za 100 złotych, zapłacicie za nie jedynie 86 zł!

Źródło: PlayStation Lifestyle