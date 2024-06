PS Plus lipiec 2024. W progu Essential to Call of Duty: Vanguard jest największym marzeniem graczy

Jeszcze kilka dni pozostało do ogłoszenia oferty PS Plus Essential na lipiec. Oto dokładna data ujawnienia listy gier oraz tytuły, o które szczególnie prosi społeczność PlayStation.

W oczekiwaniu na nową ofertę PS Plus Essential postanowiliśmy sprawdzić, jakich gier na PS5 oraz PS4 spodziewają się sami gracze. Ich typy znajdziecie poniżej, a my przypomnijmy, że już pojutrze abonament nie będzie potrzebny do grania online. Darmowy weekend pozwoli nam pobawić się przy tytułach zarezerwowanych jedynie dla subskrybentów.

Kiedy oferta PS Plus Essential na lipiec 2024?

Sony ogłosi nową ofertę Essential, na blogu PlayStation, w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca. Zatem spodziewajmy się jej 26 czerwca tuż po godzinie 17:30. Przedstawione wówczas gry dodamy do swojej biblioteki oraz pobierzemy od 2 lipca przed południem. Do tego czasu mamy również czas, by nie zapomnieć zgarnąć gier rozdawanych w tym miesiącu. Szczegóły oraz trailer publikowaliśmy w tej wiadomości.

Gracze proszą o Call of Duty: Vanguard w PS Plus

Sądzicie, że takie życzenie ma sens po przejęciu Activision Blizzard przez Microsoft? Społeczność PlayStation zrzeszona na forum Reddit twierdzi że tak, wymieniając wspomnianą odsłonę CoD najczęściej w swoich życzeniach. Vanguard zadebiutował w 2021 roku, będąc osiemnastą główną odsłoną cyklu Call of Duty. Strzelanka jest w pewnym stopniu inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z okresu II wojny światowej i przedstawia historię z punktu widzenia kilku bohaterów.

Równie często w życzeniach graczy pojawia się Hades oraz Forspoken. Akurat o te tytuły społeczność prosi od wielu miesięcy, lecz póki co się ich nie doczekała. Sądzicie, że choćby jeden z tych tytułów ma szansę zawitać w usłudze? A jakie są Twoje typy na lipiec?

Na koniec przypominamy jeszcze, że pierwsze oficjalne wieści dotyczące PlayStation Plus w lipcu zostały już przedstawione na oficjalnej stronie PlayStation, lecz nie dotyczą dodawanych gier, a usuwanych. Jakie tytuły wylecą z katalogu Extra? Sprawdzicie tutaj.