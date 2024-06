Gracze korzystający z PS4 i PS5, którzy nie mają wykupionego abonamentu PS Plus, mogą teraz ucieszyć się z “prezentu” od Sony.

Nie będę ukrywał, że PlayStation Plus to jedna z kluczowych rzeczy, na które po prostu trzeba zwrócić uwagę, jeśli ma się konsolę od Sony. Subskrypcja umożliwia wiele, w tym m.in. przechowywanie zapisów w chmurze czy rozgrywkę przez sieć. Teraz na szczęście ci, którzy liczą na to drugie, nie będą musieli nic płacić.

PS Plus z darmowym weekendem multiplayer

Ja rozumiem, że we współczesnym świecie można oszaleć od tych subskrypcji czy abonamentów. Sam musiałem zrezygnować z różnych usług, za które trzeba płacić, a w praktyce… wcale się z nic nie korzysta. Z PS Plusem miałem przez pewien okres podobnie, bo po prostu nie miałem za bardzo, w co grać przez sieć (a tytuły dostępne w opcji Extra po prostu przeszedłem). Teraz jednak może znów warto odświeżyć jakieś Call of Duty.

Wszystko dlatego, że PlayStation przygotowało darmowy weekend rozgrywki multiplayer bez potrzeby kupowania PS Plus. Abonament nie staje się magicznie “darmowy”, bo jedynie serwery otwarte zostają na wszystkich graczy. Mimo wszystko warto, szczególnie jeśli akurat macie jakąś grę, w którą chcielibyście zagrać przez sieć, ale nie chcecie za nią płacić. W razie czego przypomnę tylko, że gry free-to-play nie wymagają wykupowania abonamentu.

Warto dodać, że od wczoraj dostępne są nowości w katalogach Extra i Premium. Ci, którzy subskrybują flagową usługę Sony, mogą liczyć m.in. na Monster Hunter Rise, czyli spory hit ze Switcha. Jest też Far Cry 4 i dwie gry z serii LEGO. Więcej informacji znajdziecie w tym miejscu. Darmowy weekend PS Plus trwa w dniach 22 – 23 czerwca 2024.

Źródło: VGC