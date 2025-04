PS Plus oficjalnie będzie droższe w 15 krajach. Sony podnosi ceny

Subskrypcja PS Plus oficjalnie drożeje. Sony podnosi ceny, ale na razie tylko w kilku regionach, czyli przede wszystkim krajach Ameryki Łacińskiej.

Choć na razie nie ma mowy o tym, aby abonament podrożał także i u nas, lepiej uzbroić się w subskrypcję, póki da się ją bez problemu dostać na Instant-Gaming. No dobra, nie samego PlayStation Plus bezpośrednio, ale tanie doładowania do PS Store. Możecie je wydać przede wszystkim na cyfrowe gry, ale i wspomnianą usługę.

PS Plus oficjalnie drożeje

​Sony ogłosiło podwyżkę cen subskrypcji PlayStation Plus w regionie Ameryki Łacińskiej (LATAM), powołując się na „globalne warunki rynkowe”. Zmiany wejdą w życie 16 kwietnia 2025 roku.

Nowe ceny dla subskrybentów PS Plus Essential w tych regionach to:​

1 miesiąc: 7,99 USD​

3 miesiące: 20,99 USD​

12 miesięcy: 64,99 USD​

Dla PS Plus Extra:​

1 miesiąc: 11,99 USD​

3 miesiące: 33,99 USD​

12 miesięcy: 107,99 USD​

Dla PS Plus Premium:​

1 miesiąc: 13,99 USD​

3 miesiące: 39,99 USD​

12 miesięcy: 124,99 USD​

Podwyżki dotyczą następujących krajów:​

Argentyna​

Boliwia​

Chile​

Kolumbia​

Kostaryka​

Ekwador​

Salwador​

Gwatemala​

Honduras​

Meksyk​

Nikaragua​

Panama​

Paragwaj​

Peru​

Urugwaj​

Warto zauważyć, że ogłoszenie podwyżek zbiegło się z ujawnieniem kwietniowej oferty gier w katalogu PS Plus. Wśród tytułów dostępnych w regionie LATAM znalazły się m.in. Hogwarts Legacy, szałowe Blue Prince, Lost Records: Bloom & Rage Tape 2 czy EA Sports PGA Tour. Więcej informacji o nowej ofercie w tym miejscu.

Zmiany cenowe na razie nie dotyczą Polski i nie ma się co martwić na zapas – nie ma absolutnie żadnych przesłanek, że oferta podrożeje także i w naszym kraju. Nie jest to jednak wykluczone, bo zazwyczaj podwyżki w jednym regionie są tak naprawdę czasowe, wprowadzając wyższe ceny również i w pozostałych. Często tak wygląda sytuacja z serwisami streamingowymi, jak choćby Netflix.

Źródło: PlayStation Lifestyle