Konsole PS5 będą droższe, także w Europie. Sony podnosi ceny mimo upływu lat

Sony lubi podnosić ceny. Najpierw podniesiono ceny subskrypcji PS Plus w krajach Ameryki Łacińskiej, a teraz to samo spotkało kolejne regiony. To tylko kwestia czasu, zanim wyższe ceny zaczną obowiązywać także i u nas. Zresztą, podobnie może być z samą konsolą PlayStation 5. Tak, nawet sprzęt będzie droższy!

Konsola PS5 drożeje! Nowe, wyższe ceny

Sony ogłosiło kolejną podwyżkę cen PlayStation 5, mimo że konsola jest już dostępna na rynku od kilku lat. Nowa cena modelu cyfrowego PS5 wzrosła z 449,99 euro do 499,99 euro, co oznacza, że od premiery w 2020 roku cena tego wariantu zwiększyła się łącznie o 100 euro. Podwyżka obowiązuje od 14 kwietnia i dotyczy wybranych rynków, w tym Europy, Wielkiej Brytanii, Australii i Nowej Zelandii.​

Sony tłumaczy decyzję trudną sytuacją ekonomiczną, obejmującą wysoką inflację i niestabilne kursy walut. Wiceprezes ds. globalnego marketingu, Isabelle Tomatis, podkreśliła, że firma musiała podjąć tę trudną decyzję w odpowiedzi na obecne wyzwania gospodarcze. Warto zaznaczyć, że podwyżka dotyczy tylko modelu cyfrowego; wersja z napędem Blu-ray pozostaje na razie bez zmian cenowych, a przynajmniej dla rynku europejskiego. I tak drogie PS5 Pro pozostanie z tą samą ceną, za którą można sprzęt kupić aktualnie.

Ciekawostką jest, że jednocześnie Sony obniżyło cenę zewnętrznego napędu dysków Blu-ray, który teraz kosztuje 79,99 euro zamiast dotychczasowych 119,99 euro. To może być ukłon w stronę graczy, którzy zdecydują się na zakup tańszego modelu cyfrowego, a później będą chcieli rozszerzyć jego funkcjonalność.​

To już druga podwyżka cen PS5 od czasu premiery konsoli. Pierwsza miała miejsce w 2022 roku i również była tłumaczona globalnymi problemami gospodarczymi. Obecna sytuacja pokazuje, że nawet kilka lat po debiucie, ceny konsol mogą ulec zmianie. Nie znamy obecnie nowych, polskich cen sprzętu, ale skoro konsola podrożała w Europie o około 50 euro, daje to mniej więcej 200 złotych. W ten sposób za cyfrową edycję sprzętu będzie trzeba płacić nawet ponad 2100 zł.

