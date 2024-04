Jutro już nie pogracie w te gry z PS Plus. Pożegnajcie się

To ostatnia doba, by włączyć 11 gier dostępnych w PS Plus Extra. Jutro Sony zablokuje do nich dostęp, zatem mamy dosłownie ostatnie chwile, by spędzić przy nich czas.

16 kwietnia o godzinie 11:00 czasu polskiego nastąpi aktualizacja oferty PS Plus Extra oraz Premium. Gracze otrzymają dostęp do nowości, ale też stracą 11 tytułów, które są z nami od wielu miesięcy. Nawet jeśli masz zainstalowane gry z poniższej listy, po wspomnianej dacie już ich nie uruchomisz. No, chyba że zdecydujesz się szybko na sposób, który opisaliśmy w tej wiadomości. Wówczas usuwane gry będą dla Ciebie dostępne o 2 tygodnie dłużej.

PS Plus Extra – lista gier usuwanych 16 kwietnia 2024

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Bassmaster Fishing

Necromunda Underhive Wars

Chicken Police Paint It Red

Soul Calibur VI

Fighting EX Layer

R-Type Final 2

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX

Reel Fishing Road Trip Adventures

Everspace

Dangerous Golf

Na szczęście Sony dobrze zrekompensuje nam straty, ponieważ jutro do katalogu Extra wpadną ciekawe nowości, w tym gorąca premiera Dave the Diver, która na komputerach PC zdobyła niebywałą popularność. Będzie to kolejna premiera w usłudze PS Plus, ale nie jedyna w tym miesiącu. 23 kwietnia otrzymamy jeszcze jeden tytuł Day One, który pobierzemy jedynie na PS5. Lecz to nie koniec premierowych gier, ponieważ ujawniono już pierwszą produkcję z oferty PS Plus maj 2024 i również będzie to debiut!

Przypominamy również, że w kwietniu abonenci usługi otrzymali aż 12 darmowych ekskluzywnych dodatków do gier, które możemy pobrać posiadając aktywny abonament. Do tego mamy 3 nowe wersje próbne do sprawdzenia dla osób z pakietem Premium.