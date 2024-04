PS Plus maj 2024 z premierą. PlayStation ujawnia grę na PS5

A to niespodzianka! Oprócz przedstawienia gier z oferty PS Plus na kwiecień dla progów Extra i Premium, poznaliśmy tytuł, który dostaniemy w maju.

Właśnie przedstawiono pełną listę gier, które pobierzemy w tym miesiącu w ramach oferty PS Plus Extra i Premium. Wszystkie będą dostępne od 16 kwietnia, poza jednym wyjątkiem. Szczegóły zobaczycie w tej wiadomości. Przy okazji na oficjalnym blogu PlayStation wspomniano o pierwszej grze, którą odbierzemy w maju!

PS Plus maj 2024 – oto pierwszy tytuł z katalogu Extra

Na blogu PlayStation czytamy, że w maju dostaniemy premierę w PS Plus. Mowa o grze Animal Well od studia Shared Memory, której debiut zaplanowano na 9 maja. Właśnie wtedy zostanie ona dołączona do katalogu Extra. Tytuł będzie przeznaczony jedynie dla posiadaczy konsol PS5, ponieważ w ogóle nie pojawi się na last-genie. Szkoda, bo biorąc pod uwagę stronę techniczną tej małej produkcji, mogłaby równie dobrze zadebiutować na PS1, albo wcześniejszych konsolach 16-bitowych.

Eksploruj surrealistyczny, opuszczony labirynt i odkrywaj jego liczne sekrety. Zbadaj tajemniczy, nieliniowy, połączony świat, rozwiązując zagadki w ponad 250 pokojach, co możesz robić w dowolnej kolejności. Polegaj na swoim sprycie, aby uniknąć niebezpieczeństw w tej pozbawionej walki Metroidvanii. PlayStation Blog

Odpalając Animal Well spotkamy stworzenia zarówno piękne, jak i niepokojące. Sami będziemy musieli zdecydować, co jest dla nas bezpieczne, a co nam zagraża.

Pamiętajcie też, że pisaliśmy już o potencjalnych grach, które mogą opuścić PS Plus w maju 2024, zatem warto spojrzeć na listę tytułów i zastanowić się, co jeszcze chcemy ukończyć.

