PS Plus kwiecień 2021. Jakich gier oczekujecie?

Co takiego może trafić do oferty w ramach PS Plus kwiecień 2021? Ogłoszenie zbliża się wielkimi krokami, a my jesteśmy ciekawi Waszych typów.

W ramach PS Plus kwiecień 2021 jedna gra to pewniak, czyli Oddworld: Soulstorm. To produkcja, która nie tylko wiemy że ukaże się w ramach subskrypcji Sony, ale też będzie to jej premiera – właśnie w ramach „plusa„.

Brakuje więc jeszcze kilku gier, które Sony powinno niebawem ogłosić. My mamy swoją listę życzeń, a jaka jest Wasza? Zobaczcie poniżej:

Assassin’s Creed Origin

Resident Evil 2 Remake

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Little Nightmares

The Dark Pictures: Man of Medan

PS Plus kwiecień 2021 – lista gier:

Oddworld: Soulstorm

W ostatnich miesiącach Sony mocno zaskakuje z ofertą w ramach PS Plus. Powoli zaczyna stawiać, podobnie jak Microsoft, na premiery. W ramach subskrypcji pojawiło się między innymi debiutujące Destruction AllStars, którego możecie przeczytać naszą recenzję.

Ponadto od marca dostępny jest w „plusie” Final Fantasy VII Remake. To jedna z lepszych gier zeszłego roku – bardzo wysoko oceniana przez światowe media. Jest to zresztą remake jednej z najlepszych gier ostatnich dziesięcioleci. Produkcja debiutowała jeszcze na pierwszym PlayStation w 1997 roku. Z miejsca okrzyknięta została hitem. Świetna fabuła, rewolucyjna jak na tamte czasy grafika i wiele innych aspektów spowodowały, że FFVII to dzisiaj wzór jeśli chodzi o gry RPG.

Już w czerwcu pojawi się nowa wersja Final Fantasy VII Remake zwana Intergrade. Będzie zawierać dodatek fabularny oraz ulepszoną grafikę dla konsoli PlayStation 5.

A Wy na jakie gry czekacie w szczególności w ramach kwietniowej oferty? Dajcie koniecznie znać w komentarzach pod tekstem.

