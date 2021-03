PS Plus Kwiecień 2021 – gry. Pewniak na wiele godzin i potencjalne hity

Oferta PS Plus kwiecień 2021 zapowiada się naprawdę dobrze. Pierwsza ujawniona gra zagwarantuje wiele godzin rozgrywki, a plotki wskazują na bardzo dobry zestaw produkcji.

Nadchodząca oferta PlayStation Plus zapowiada się intrygująco. Wiemy, że w ramach zestawu gier otrzymamy przynajmniej jedną premierową produkcję. Jest nią Oddworld: Soulstorm, które pojawiło się w sieci z nowymi szczegółami.

PS Plus kwiecień 2021 – Oddworld: Soulstorm to wiele godzin rozgrywki

Serwis WCCFTech przeprowadził wywiad z jednym z twórców tej produkcji. Według Lorne Lanninga, tytuł zaoferuje aż 20 godzin rozgrywki. Oczywiście do tego dochodzi możliwość powtarzania poziomów, która zabierze bardziej zaangażowanym graczom kolejne godziny. Nie musimy się więc martwić o to, że to zabawa na jeden wieczór. Co to, to nie.

Dodatkowo ujawniono techniczne szczegóły produktu. Na PS5 zagramy w rozdzielczości 1440p i 60 klatkach na sekundę, a na PS4 w 1080p i 30 klatkach na sekundę. Szkoda, że nie udało się zaimplementować natywnej rozdzielczości 4K, ale i tak jest nieźle.

Co więcej, gra skorzysta ze specjalnych funkcji PlayStation 5. Twórcy zadbali o wsparcie dźwięku 3D oraz adaptacyjnych triggerów i haptyki DualSense. Deweloperzy zaznaczają, że dzięki temu lepiej poczujemy to, co aktualnie przeżywa (lub też kiedy nie przeżywa) Abe.

Nowe Oddworld to rzecz jasna nie jedyna gra zmierzająca do Plusa. Reszta oferty może być równie mocna.

W co jeszcze zagramy dzięki PS Plus na kwiecień 2021?

Spekulacji na temat pozostałej części zestawu jest sporo. Niedawny przeciek wskazuje, że w ramach Plusa ogramy też Sekiro: Shadows Die Twice. Moim zdaniem to dość prawdopodobny typ tym bardziej, że informacja pochodzi od źródła, które przewidziało obecność Final Fantasy VII w marcowej ofercie.

Innym typem graczy jest Nier: Automata. 23 kwietnia debiutuje odświeżone wydanie pierwszego Niera i nikt by się specjalnie nie zdziwił, gdyby twórcy serii zdecydowali się na udostępnienie sequelu. To jednak czysta spekulacja i na dobrą sprawę nie ma żadnych innych dowodów stojących za Nierem.

Podobnie sprawa wygląda jeśli chodzi o Mass Effect: Andromeda. Ta gra również przewija się przez internetowe fora z uwagi na nieodległą premierę zremasterowanej trylogii Sheparta, jednak osobiście raczej średnio wierzę w jej obecność.

Moim własnym, chyba najmniej prawdopodobnym strzałem jest Outriders. Gra polskiego People Can Fly trafi do Game Passa i równie dobrze może też pojawić się w PlayStation Plus. To możliwy tok wydarzeń, jednak przeczy mu jeden, istotny szczegół – jeśli gra trafi również do Plusa, to wówczas zapłacą za nią tylko użytkownicy PeCetów. Przypominam, że obecność gry w Game Passie dotyczy tylko konsol i chmury xCloud.

Pełną ofertę kwietniowego Plusa poznamy najprawdopodobniej 31 marca.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.