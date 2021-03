PS Plus kwiecień 2021. Gry na PS4 i PlayStation 5 oficjalnie

Oferta PS Plus kwiecień 2021 została ujawniona przez Sony i w końcu wiemy, jakie gry pobierzemy na PS4 i PlayStation 5 już za kilka dni.

Pełna oferta PS Plus kwiecień 2021 jest już znana. Po wyjątkowo licznych przeciekach, o których pisaliśmy wcześniej, wiadomo, czy choć jeden z nich się potwierdził.

W przyszłym miesiącu oferta PlayStation Plus powinna przypaść do gustu przede wszystkim tym graczom, którzy gustują w grach z zombiakami, choć nie tylko.

PS Plus kwiecień 2021 – oficjalna oferta

Jak podaje Sony, w PS+ na kwiecień znajdziemy następujące gry na PS4 i PlayStation 5:

Days Gone (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Zombie Army 4: Dead War (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Oddworld: Soulstorm (PS5)

Wszystkie gry z oferty na kwiecień będziemy mogli dodawać do biblioteki od pierwszego wtorku miesiąca, czyli oznacza to, że pobierzemy je od 6 kwietnia.

Pierwszą z gier w Plusie na kwiecień jest Days Gone od Bend Studio. To survivalowa gra akcji zabierająca nas do postapokaliptycznej Ameryki Północnej, gdzie szaleje tajemniczy wirus i hordy krwiożerczych potworów.

Dalej Sony proponuje Zombie Army 4: Dead War, czyli pozostajemy w klimatach zombie. Tutaj otrzymujemy dobrą zabawę nastawioną na tryb co-op dla maksymalnie 4 osób.

Na koniec Oddworld: Soulstorm dla posiadaczy PlayStation 5. Gra zadebiutuje 6 kwietnia, a więc mamy premierę w PlayStation Plus!

PlayStation Plus kwiecień 2021 – zwiastun oferty

Ostatnie dni na pobranie gier z PS+ na marzec

Przypominamy, że zanim nowe gry z Plusa wpadną na dyski twarde naszych konsol, możemy korzystać z oferty na marzec. Ta jest naprawdę atrakcyjna i znajdziemy w niej:

Final Fantasy VII Remake (bez możliwości aktualizacji na PS5)

Maquette

Remnant from the Ashes

Farpoint (VR)

Destruction AllStars

Czekamy na Wasze opinie – co z marcowej oferty już ograne, co zamierzacie pobrać z nowej oferty na kwiecień?

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.