PS Plus kwiecień 2021 – 5 gier, które moim zdaniem powinny trafić do oferty

Chyba każdy z nas zdążył opracować swoją listę życzeń na PS Plus kwiecień. A jak wygląda moja? Jest bardziej prawdopodobna niż zapowiadają to inne przecieki.

Co tym razem pojawi się w ofercie PS Plus na kwiecień? Już wiemy, że na next-genie na pewno będzie dostępny Oddworld: Soulstorm. A co z pozostałymi tytułami na PS4 i PS5? Pełna oferta Sony pozostaje tajemnicą, lecz niektóre przecieki sugerują, że kwiecień będzie na bogato. Wymienia się między innymi jeden z hitów From Software, czyli Sekiro: Shadows Die Twice.

Jednak patrząc na prawdopodobne typy, jakoś nie czuje się przekonany. A może to kwestia tego, że chciałbym nowy PS Plus z innymi grami. Mam już swoją listę 5 wymarzonych tytułów. Liczę na to, że w tym miesiącu choć 1 lub 2 moje gry pokryją się z oficjalną zawartością abonamentu. Oto propozycje…

PS Plus kwiecień 2021

Assassin’s Creed Origin

Jedna z części Assassin’s Creed była już w PS Plusie i myślę, że historia może się powtórzyć. Na Valhallę i Odyssey chyba za wcześnie. Natomiast Origin to inna bajka. 4 letnia gra już nie wskoczy na listę bestsellerów, a może jeszcze zarobić dla Ubi w abonamencie u konkurencji. W sumie to ostatnia okazja do udostępnienia gry Ubisoftu, bowiem w powietrzu wiszą już negocjacje Francuzów z Microsoftem.

Resident Evil 2 Remake

Przed ujawnieniem PS Plus Collection sądziłem, że to właśnie Resident Evil 7 jest bliżej wstąpienia do standardowego pakietu. W tej sytuacji wątpię, by Sony proponowało grę w dwóch planach abonamentu. Dlatego, jeśli któraś z odsłon survival-horrora miałaby uzupełnić kolekcję, to tylko Resident Evil 2 Remake. Capcom może mieć w tym interes. Przecież w maju zadebiutuje RE: Village, więc to dobry pomysł, aby zaprezentować uniwersum osobom, które dotychczas nie były nim zainteresowane.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Nie ukrywam, że Wiedźmina 3 zaliczyłem już dawno temu. Więc po co wymarzyłem sobie gierkę CDPR? Wyjątkowo nie chcę tej gry dla siebie, a reszty graczy PS4/PS5. To najlepszy RPG ostatnich lat i uważam, że wszyscy powinni choć raz w życiu zobaczyć, skąd tyle szumu wokół przygód Geralta. Sytuacja w branży jak nigdy sprzyja dodaniu Wiedźmina 3 do PS Plus. Po pierwsze, Redzi mają za co przepraszać graczy PS4. Po drugie, dosłownie kilka dni temu gra została usunięta z Game Pass. Po trzecie taki ruch podbuduje ich PR i tym samym uspokoi inwestorów.

Little Nightmares

Dawno już nie było w PS Plus konkretnego indyka, prawda? Niektórzy pewnie uważają je za zapchajdziury, ale te niepozorne tytuły czasami bywają lepsze od AAA. Za przykład niech posłuży Little Nightmares. Moim zdaniem to swoiste objawienie w gatunku platformówek. Trochę straszy, trochę denerwuje i bawi, a przy tym jest strasznie enigmatyczna, co wzmaga zainteresowanie fabułą. Z chęcią przysiadłbym do niej jeszcze raz na konsoli.

The Dark Pictures: Man of Medan

Mam jakieś dziwnie przeczucie, że Man of Medan jest najbardziej prawdopodobnym tytułem, który trafi do PS Plus. Nie tylko przez wzgląd na to, że Sony współpracowało wcześniej z jej twórcami. Przede wszystkim seria The Dark Pictures nie jest wielkim dziełem, ale dość grywalnym z przyzwoitą historią. Rozgrywka Man of Medan bardzo przypomina wcześniej udostępniane Heavy Rain, Beyond Two Souls i Until Dawn, więc wpisuje się w kierunek rozwijania abonamentu. A że przygodowy horror idealnie nadaje się do grania w kooperacji, tym bardziej zyskuje w moich oczach.

Jak myślicie, któraś z wymienionych gier pojawi się w kwietniowym PS Plus?

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…