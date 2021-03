PS Plus kwiecień 2021. Jest tytuł gry AAA, to niemal pewniak

Oferta PS Plus na kwiecień 2021 przestaje być tajemnicą. W sieci pojawił się przeciek wskazujący na kolejny, duży tytuł w najbliższej ofercie.

Zbliżamy się do ujawnienie pełnej oferty PlayStation Plus na kwiecień. Póki co mamy na liście jednego pewniaka i jedną grę z przecieku, a właśnie pojawiła się kolejna wskazówka. To może być naprawdę świetna oferta.

PS Plus na kwiecień 2021 ma coś dla fanów strategii

Najprawdopodobniej kolejną grą w kwietniowym Plusie jest Civilization VI. Użytkownicy Reddita zauważyli ciekawą rzecz w japońskim PlayStation Store. Gra została oznaczona jako dostępna w ramach PS Plus do końca marca. Standardowo uznalibyśmy to jako bonus dla danego regionu, ale w tym miejscu pojawia się kilka ważnych szczegółów.

Po pierwsze, Civilization VI jest aktualnie niedostępne do kupienia w PS Store w wielu regionach, w tym w Polsce. Co więcej, gra jest aktualnie na przecenie i trwa darmowy weekend dla osób chcących zapoznać się z produkcją. Niemożność zakupu tytułu w trakcie trwającej promocji jest bardzo nietypowym zjawiskiem.

Dodatkowo warto wspomnieć, że Sony mierzyło się z paroma problemami w przypadku ostatnich Plusów. Gracze zgłaszali się po zwrot pieniędzy, kiedy okazywało się, że gra która kupili na promocji kilka dni przed ogłoszeniem oferty trafiała do abonamentu. Możliwe, że wydawca nie chce znów napotkać podobnych trudności i uniemożliwił zakup na chwilę przed ogłoszeniem.

Pełna oferta PS Plus kwiecień 2021 zapowiada się świetnie

Jeśli przecieki się sprawdzą, to w kwietniu zgarniemy bardzo przyjemną ofertę. Lista gier, które prawdopodobnie odbierzemy w ramach PS Plus w kwietniu prezentuje się następująco:

Oddworld: Soulstorm

Civilization VI

Sekiro: Shadows Die Twice

Oddworld: Soulstorm to pewniak. Gra debiutuje w Plusie i informacja ta została ogłoszona już prawie miesiąc temu. Pozostałe pozycje nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale są dość prawdopodobnymi typami.

Dowody stojące za Civilization VI są bardzo mocne. Dodatkowo grę rozdało wcześniej Epic Games, więc jej obecność w ramach kolejnej oferty jest równie możliwa. Póki co to nadal niepotwierdzona informacja, ale wciąż jestem do niej bardzo pozytywnie nastawiony.

Największe wątpliwości mam co do Sekiro. O ile źródło przecieku gry jest bardzo prawdopodobne, tak równie dobrze dzieło From Software może trafić do oferty w maju lub nawet czerwcu. Niemniej jeśli świetny souls-like faktycznie trafi do nas w kwietniu, to nadchodząca oferta będzie w moim mniemaniu jedną z lepszych w historii całego PlayStation Plus.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.