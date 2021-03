PS Plus kwiecień 2021. Te gry przewijają się w przeciekach

Oferta PS Plus na kwiecień 2021 wyjątkowo często pojawia się w przeciekach. Możliwości jest naprawdę bardzo wiele.

PlayStation Plus od paru miesięcy utrzymuje bardzo dobrą passę. Sony dba o mocne oferty, a szczególnie ta marcowa zrobiła spore wrażenie na graczach. Mamy ostatnią chwilę na odebranie Final Fantasy VII i paru innych produkcji, zanim Sony wprowadzi kolejne gry do Plusa.

W międzyczasie w sieci pojawia się prawdziwy wysyp przecieków. Po internetowych forach krąży masa spekulacji, a insiderzy przerzucają się swoimi typami. W tym miesiącu zdecydowanie emocji jest co nie miara. Oto kilka produkcji, które w przeciekach pojawiają się najczęściej lub są wymieniane przez te bardziej wiarygodne źródła.

PS Plus kwiecień 2021 – oto gry, które mają szansę trafić do oferty

Zacznijmy od najświeższych wieści. Użytkownik billbil-kun ujawnił marcową ofertę na francuskiej stronie z promocji kilka godzin przed jej ogłoszeniem, a teraz wrzucił nową propozycję na niemiecki odpowiednik rzeczonego serwisu. Według niego, poza potwierdzonym wcześniej Oddworld: Soulstorm otrzymamy Days Gone i Zombie Army 4: Dead War. Brzmi to prawdopodobnie i źródło informacji również dodaje jej wiarygodności, ale obecność Days Gone w PS Plus Collection nieco się gryzie z tym przeciekiem. Mimo to, moim zdaniem to właśnie powyższe tytuły trafią do Plusa w nadchodzącym miesiącu.

Inną, nieco starszą, ale głośno komentowaną grą mającą trafić do Plusa jest Sekiro: Shadows Die Twice. Ten przeciek również pochodzi z wiarygodnego źródła, ale pojawia się w nim jedna nieścisłość. Insider, który zapowiedział, że gra trafi do abonamentu nie stwierdził, że nastąpi to dokładnie w kwietniu. W przecieku była mowa o najbliższych miesiącach, więc równie dobrze Sekiro może trafić do oferty w maju. czerwcu lub nawet lipcu.

Dotychczas najbardziej prawdopodobnym typem było Civilization VI. Gra była niemożliwa do kupienia przez dłuższy czas, a w Japonii doczekała się nawet oznaczenia gry dostępnej w ramach PS Plus. Niestety, moc tego przecieku mocno straciła na znaczeniu. Grę znów można kupić i wygląda na to, że na japońskiej witrynie Sony wystąpił błąd.

Dużo graczy spekuluje też na temat gier, które nie pojawiają się w żadnym przecieku. Wiele osób wskazuje, że do kwietniowego Plusa poza Oddworld: Soulstorm trafi też Outriders oraz Nier: Automata. Te dwie gry to jednak efekt plotek i domysłów, więc na te typy należy patrzeć z ogromnym przymrużeniem oka.

Ogłoszenie pełnej oferty powinno nastąpić już dziś o godzinie 17:30. Niewykluczone, że któryś z oddziałów Sony ujawni gry przedwcześnie.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.