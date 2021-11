Zgadnij gry w PS Plus na grudzień i wygraj 200 zł!

Potrafisz przewidzieć gry z abonamentu PS Plus grudzień? Wykorzystaj swój talent, aby wziąć udział w naszym konkursie Liga Plus!

Właścicieli PS5 lub PS4 co miesiąc frapuje myśl o tym, jakie gry zostaną udostępnione w ramach abonamentu PS Plus. Czy będzie to gruby exclusive czy jednak interesujący indyk? Czasem udaje się na 3 strzały trafić ten jeden prawidłowy tytuł i w pozie zwycięzcy dodać do biblioteki nowy pakiet gier. Ale po co zgadywać tylko dla ulotnej satysfakcji, kiedy możesz powalczyć również o cenne nagrody?

Konkurs Liga Plus na PlanetaGracza.pl!

Specjalnie dla naszych czytelników przygotowaliśmy konkurs Liga Plus, w którym zadaniem jest przewidzieć gry z nadchodzącego pakietu PS Plus grudzień. Każdy uczestnik może podać maksymalnie 3 swoje typy i należy je wysłać na nasz adres konkurs@planetagracza.pl. Osoba z największą liczbą prawidłowych odpowiedzi zostanie nagrodzona doładowaniem PSN na kwotę 200 zł.

Zasady konkursu:

Wysłać wiadomość na adres konkurs@planetagracza.pl zawierającą 3 gry, które według użytkownika, zostaną udostępnione w nadchodzącym PS Plus na grudzień. Zgłoszenia przyjmowane są do 24 listopada. Odpowiedź musi zawierać 3 tytuły gier. Każdy z uczestników ma tylko 1 szansę. Zabronione jest wysyłanie odpowiedzi z multikont. Zwycięzcą zostanie osoba, która odgadnie najwięcej gier. Jeśli kilka osób prawidłowo wytypuje tą samą liczbę gier, wówczas będzie liczyć się szybkość udzielonej odpowiedzi – KTO PIERWSZY TEN LEPSZY! Z powodu przedwczesnych przecieków dot. PS Plus na grudzień zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zakończenia konkursu. Wówczas w konkursie będą brane pod uwagę wyłącznie odpowiedzi wysłane przed nieoficjalnym ujawnieniem oferty w sieci.

No to jak, których gier spodziewacie się w PS Plus grudzień?