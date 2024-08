Ta gra za darmo pozwoli zdobyć przedmioty do FPS-a od Ubisoftu i wygrać spore nagrody

Gra za darmo, która pozwala zdobyć warte nawet 100 tys. dolarów nagrody i skiny do popularnych gier? Tak, jest to możliwe – z Aimlabs.

Aimlabs to niezwykle popularna strzelanka w formie gry za darmo. Po części to faktycznie gra, a po części wirtualna arena pozwalająca na doskonalenie swoich umiejętności w FPS-ach. Jeżeli czujecie się na siłach, sami możecie przekonać się, czy naprawdę sporo umiecie.

Aimlabs z konkursami, czyli gra za darmo i wygrywanie

Czy ponad 40 mln graczy może się mylić? W teorii – tak. W praktyce jednak tak spora liczba graczy ma tym razem rację, bo Aimlabs od momentu debiutu w ubiegłym roku zgromadziło wokół siebie pokaźną liczbę fanów. Niby gra, a jednak arena ćwiczebna dla wszelkiej maści fanów gier akcji TPP i FPP zawierająca mnóstwo wyzwań i zadań po to, aby gracze mogli następnie powrócić do takiego CS-a 2 i pochwalić się swoimi umiejętnościami. A co najlepsze? Nie tylko tytuł dostępny jest w formie free-to-play, ale teraz rusza z wielkimi nowościami.

W grze zadebiutowały nowe wyzwania, których ukończenie umożliwia zgarnięcie cyfrowych przedmiotów do Rainbow Six Siege. Uwielbiany przez wielu sieciowy FPS Ubisoftu jest tym samym pierwszą grą, która nawiązała oficjalną współpracę z Aimlabs. Jeśli ukończycie 9. nowych wyzwań, zdobędziecie specjalną paczkę dla postaci Ariani w R6. Do tego są również inspirowane hitem przedmioty w samym Aimlabs oraz dodatkowe nagrody dla tych, którzy wespną się na sam szczyt list najlepszych graczy (miejsca w top 10 i top 1000).

Konkurs dla najlepszych

Jeśli to nie brzmi aż tak zachęcająco – albo po prostu nie gracie na co dzień w R6 – jest też inny konkurs. Deweloperzy odpowiedzialni za cyfrową arenę treningową nawiązali również współpracę z Logitech. W ten sposób do wygrania jest sporo różnych nagród o łącznej wartości 100 tys. dolarów! Chodzi oczywiście o peryferia w postaci klawiatur, myszy gamingowych czy headsetów. Jak tego dokonać?

Teoria jest prosta, ale praktyka już nie do końca, bo przyda się też łut szczęścia. Niemniej całość znów opiera się na wykonywaniu wyzwań. Dziesiątka najlepszych graczy na listach punktowych ma szansę na zgarnięcie najnowszego sprzętu Logitech, a reszta (losowane 2 osoby w miesiącu) może wygrać akcesoria z serii Logitech G.

The Gauntlet obejmuje 9 zupełnie nowych wyzwań w Aimlabs – osadzonych w kolosalnym, zaawansowanym technologicznie krajobrazie miasta science-fiction. Na odważnych czekają 3 wyzwania celnościowe, 3 ruchowe i 3 słuchowe. Opanuj wszystkie 3 umiejętności, aby zająć miejsca w tabelach liderów kategorii, wygrać sprzęt Logitech G i ciężko trenować w oczekiwaniu na ujawnienie ostatecznego wyzwania! – czytamy w ogłoszeniu konkursu

Są też unikatowe cyfrowe przedmioty. We wrześniu wystartuje “ultimate challenge” – zwycięzcy mogą liczyć na nagrody z puli 5000 dolarów oraz “niespodzianki”. Więcej szczegółów na temat wyzwania poznamy w kolejnym miesiącu.

Źródło: Steam