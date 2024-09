Wygraj gamingowy komputer o wartości 3 tys. euro! Wielki konkurs, proste zasady

Instant Gaming organizuje wielki konkurs, w którym do wygrania jest komputer o wartości 3000 euro! Macie czas do 9 września, aby wziąć udział.

Tak – da się zgarnąć coś za darmo i to coś dobrego. Mianowicie komputer gamingowy o wartości do 3000 euro, czyli ponad 12,5 tys. zł. W tej cenie znajdziemy w pełni profesjonalny sprzęt o najlepszej specyfikacji, który wystarczy nam na długie lata. Zasady są bardzo proste, a do tego wszystko zrobicie niezwykle szybko – tak naprawdę wystarczy założenie konta i… odrobina szczęścia.

Instant Gaming to bardzo popularny serwis umożliwiający zakup tańszych kluczy do gier wideo nie tylko na PC, ale również na konsole. Znajdziecie tam także sporo różnego rodzaju subskrypcji czy usług, a wszystko to w cenach zdecydowanie niższych niż na innych platformach. Współcześnie gaming nie należy do najtańszej rozrywki, więc możliwość zaoszczędzenia wydaje się wręcz kluczowa. Instant Gaming pozwala na to, a czasami i na coś znacznie większego – tym razem na zdobycie komputera dla graczy. Nie mówimy o byle jakim sprzęcie, a o łącznej wartości 3 tys. euro, co daje nam naprawdę solidny sprzęt.

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE – KLIKNIJ TUTAJ

Konkurs z Instant Gaming – gamingowy PC do wygrania!

Nowa akcja organizowana przez Instant Gaming opiera się na kilku prostych krokach, a komputer może być Wasz. Warto zaznaczyć, że zwycięzca jest jeden i jest on wybierany losowo, dlatego pożądane są spore pokłady szczęścia. Jeżeli współczynnik “luck” rodem z Fallouta jest u Was na niskim poziomie, to i tak macie przecież szanse, a do tego nic nie tracicie. Jak zgarnąć gamingową bestię za ponad 12 tys. zł?

Po pierwsze – musicie posiadać konto w serwisie Instant Gaming. Jego założenie jest bezbolesne, łatwe i szybkie, a dokonacie tego pod tym adresem. Następnie udajecie się na stronę rozdawnictwa, gdzie dołączacie do oficjalnego Discorda platformy. Tam musicie skierować się do wątku konkursowego, w którym klikacie “Participate”. Tylko tyle wystarczy, a PeCet może być Wasz!

Zasady konkursu

Jak wspomniałem wcześniej, wymagane jest dołączenie do kanału Discord Instant Gaming oraz posiadanie konta w serwisie. Do udziału kwalifikują się wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat lub pełnoletność w ich kraju zamieszkania. Co ciekawe, nie ma limitu regionalnego – nagrodę możecie otrzymać niezależnie od tego, gdzie aktualnie mieszkacie, a dostawa nie jest płatna w żadnym wypadku. Także nie tylko zgarniecie kompa za 3 tys. euro, ale również nie musicie martwić się o załatwianie żadnych dodatkowych spraw z dostawą i tak dalej.

Zwycięzca – wybierany losowo w liczbie jednej osoby – wybiera komponenty do złożenia komputera o łącznej wartości do 3 tys. euro, a Instant Gaming kompletuje zestaw. Następnie wysyła go szczęśliwcowi pod wybrany przez niego adres. Są jednak wyjątki – jeśli wygracie i macie dobry powód, aby załatwić podzespoły samodzielnie, możecie zgarnąć przelew na 3 tys. euro, które sami przeznaczycie na konkretnego PeCeta.

Konkurs trwa od 2 do 9 września 2024 roku. Zwycięzca jest wybierany losowo, a informację o wygranej otrzyma przez Discorda.

Szczegółowy regulamin i reszta informacji dostępne są w tym miejscu.

Materiał powstał we współpracy z Instant Gaming