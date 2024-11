PS Plus grudzień 2024. Informacje od PlayStation jeszcze gorsze niż sądziliśmy

Jeśli wydawało się Wam, że po niedawnej wiadomości o grach usuwanych z usługi nic gorszego się nie wydarzy, to musimy Was rozczarować. W ramach aktualizacji oferty PS Plus grudzień 2024 stracimy dużo więcej. Wynika tak z “wyłapanej” przez graczy zakładki Last Chance to Play dla naszego regionu.

Wiecie, co się stanie w dniu, kiedy PlayStation udostępni gry z oferty PS Plus grudzień 2024 w katalogach Extra i Premium? W tym samym momencie, jak co miesiąc, z usługi wyparują wcześniej dodane tytuły. Po listopadowych stratach trudno było się otrząsnąć, a w przyszłym miesiącu też lekko nie będzie. Na liście usuwanych gier znajdzie się jeszcze więcej produkcji niż wcześniej podawały branżowe media i są to wieści zauważone bezpośrednio na stronie PlayStation.

PS Plus grudzień 2024 – gry na PS5 i PS4 dostępne do 17 grudnia

Wcześniejsze doniesienia były opierane na tym, co gracze zauważyli w zakładce Last Chance to Play dla regionu Japonii. Teraz na Reddit opublikowano znalezisko z europejskiej strony PlayStation, zatem możemy w końcu spojrzeć, jakie gry u nas zostaną usunięte. Niestety, stracimy więcej tytułów niż Japończycy. Aż 13 tytułów opuści katalog Extra i dodatkowe 3 gry stracimy w subskrypcji Premium.

PS Plus grudzień 2024 – lista gier Extra i Premium dostępnych do 17 grudnia

Oto spis tytułów z powyższej grafiki:

Gry Extra

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins (PS4 | PS5)

Metal: Hellsinger (PS4 | PS5)

Moonscars (PS4 | PS5)

Grime (PS4 | PS5)

Tinykin (PS4 | PS5)

Prodeus (PS4 | PS5)

Mega Man 11 (PS4 | PS5)

Soulstice (PS4 | PS5)

Evil Genius 2: World Domination (PS4 | PS5)

Judgement (PS4 | PS5)

Dead Island Definitive Edition (PS4 | PS5)

Dead Island: Riptide Definitive Edition (PS4 | PS5)

GigaBash (PS4 | PS5)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4 | PS5)

Gry Premium

Mega Man Legacy Collection (PS4 | PS5)

Mega Man Legacy Collection 2 (PS4 | PS5)

PlayStation będzie aktualizować ofertę PS Plus w dniu 17 grudnia 2024 o godzinie 10:00 czasu polskiego. Do tego czasu możemy ogrywać odchodzące tytuły z listy. Choć na kartach gier nie pojawiły się jeszcze daty ich usunięcia, jest to tylko kwestią czasu. Jednak warto zawsze mieć na uwadze, że czasem na takich listach pojawiają się błędy, zatem czekamy, aż każda gra z osobna otrzyma stosowną adnotację o usunięciu w PlayStation Store.

