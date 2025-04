Foootball Manager 2024 zostanie na dłużej w PS Plus, Xbox Game Pass, a nawet na Netflix

Deweloperzy odpowiedzialni za Football Manager 2024 postanowili przedłużyć obecność gry w PS Plus, Xbox Game Pass czy Netflix albo Apple Arcade w związku z niewydaniem kolejnej odsłony serii.

Football Manager 2025 anulowano, a twórcy postanowili pozostawić poprzednią odsłonę serii w wersjach na kluczowe subskrypcje aż do… wydania kolejnej odsłony. Nie wiadomo, kiedy to się stanie, więc możecie ogrywać ten tytuł w teorii za darmo, bo nie trzeba za niego dodatkowo płacić. Wszystko zależy od platformy, ale chodzi o wersje konsolowe i mobilne.

Football Manager 2024 pozostanie w PS Plus, Xbox Game Pass i podobnych

​Dla wszystkich menedżerów wirtualnych drużyn piłkarskich mam dobrą wiadomość: Football Manager 2024 pozostanie dostępny na platformach subskrypcyjnych aż do premiery kolejnej odsłony serii. Oznacza to, że jeśli korzystasz z Apple Arcade, Xbox Game Pass, PlayStation Plus czy Netflix, możesz nadal cieszyć się grą bez dodatkowych opłat.​

Decyzja o przedłużeniu dostępności FM24 została podjęta po konsultacjach z partnerami platformowymi oraz licencyjnymi. Co więcej, wersje FM24, FM24 Console i FM24 Touch można również kupić oddzielnie. Są dostępne do zakupu na Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, PlayStation Store oraz Nintendo eShop aż do końca roku.

Warto dodać, że Football Manager 2024 osiągnął imponujący wynik, przekraczając 17 milionów graczy na całym świecie, co czyni go najbardziej popularną odsłoną w historii serii. To pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się ta symulacja menedżera piłkarskiego.​ Tym bardziej dziwi kasacja tegorocznej edycji, choć możemy być pewni wydania FM 2026.

