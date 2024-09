PS Plus wkrótce zyska jeden z największych hitów w historii PlayStation

The Last of Us Part I niebawem ozdobi ofertę PS Plus Extra i Premium. Firma w trakcie wydarzenia State of Play zapowiedziała oczekiwany debiut w usłudze!

State of Play było… no, można powiedzieć, że “takie, o”. Każdy ma inne zdanie na ten temat i choć łączna liczba zaprezentowanych tytułów była całkiem spora, to największą atrakcją okazała się zapowiedź Ghost of Yotei. Słusznie, bo jest na co czekać. Na szczęście Sony niejako ukontentowało również posiadaczy abonamentu PS Plus w wersji Essential i… nie tylko!

PS Plus Extra i Premium wrzesień 2024 z The Last of Us Part I

Pamiętacie jeszcze ten piękny 2013 rok? Dostaliśmy wtedy tonę świetnych gier, a posiadacze PeCetów, Xboksów czy PlayStation zdecydowanie się nie nudzili. Ci na końcu mieli szczególnie udany okres, bo wtedy przecież zadebiutowało The Last of Us. Pierwsza część jednej z największych franczyz Sony, a zarazem dzieło, które wyniosło Naughty Dog na piedestał.

Przewińmy do czasów obecnych, bo gra nadal żyje i cieszy się gigantyczną popularnością, lecz teraz w formie remake’u. Tak, ten hicior otrzymał wcześniej remaster, ale później dostaliśmy pełnoprawny remake zrobiony na nowym silniku. Dzięki temu znacznie mu bliżej do “dwójki” niż oryginału. Grę można było do tej pory sprawdzić dzięki abonamentowi PS Plus Premium w formie limitowanego czasowo dema. Teraz jednak zagrają w nią także posiadacze wariantu Extra i to bez limitu czasowego.

Sony w trakcie State of Play potwierdziło, że The Last of Us Part I już jutro – 26 września 2024 roku – trafi do katalogu gier dostępnych w ramach subskrypcji PS Plus Extra i Premium. Oznacza to, że dysponując abonamentem będziecie mogli przejść całą tę przygodę raz jeszcze. Jeśli do tej pory Was omijała, musicie koniecznie to nadrobić, a remake jest najlepszą w tym momencie okazją.

Źródło: YouTube