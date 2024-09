PS Plus na październik 2024 ze świetną ofertą. Hicior od EA i nie tylko

Sony w trakcie State of Play przedstawiło nie tylko nowe gry, ale również ofertę PS Plus październik 2024. Powiem Wam, że jest nieźle, a nawet bardzo dobrze.

PlayStation Plus Essential na październik zapowiada się naprawdę nieźle, głównie dlatego, że mamy tu trzy popularne gry, choć niekoniecznie trafią one do każdego gracza. Jeśli jednak lubicie horrory…

Posiadacze flagowej subskrypcji Sony od lat proszą o “tematyczne” gry na październik. Nic dziwnego – w końcu właśnie w tym miesiące odbywa się Halloween oraz startuje “spooky season”, czyli większe zainteresowanie każdymi dziełami grozy. Sony w końcu posłuchało i oferuje swoim subskrybentom skorzystanie z aż dwóch horrorów!

Gry w PS Plus październik 2024:

WWE 2K24 [PS4/PS5]

[PS4/PS5] Dead Space Remake [PS5]

[PS5] Doki Doki Literature Club Plus! [PS4/PS5]

Remake legendarnego horroru science-fiction od EA jest niezwykle udaną pozycją, która niestety nie poradziła sobie aż tak dobrze, aby przekonać firmę, że warto inwestować w tę markę. Niemniej to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie, skutecznie wypełniające październikową ochotę na coś strasznego. W podobnym klimacie niejako jest też Doki Doki Literature Club Plus!, czyli z pozoru visual novel o romansowaniu i życiu w szkole, a w praktyce głęboki i szalenie popularny horror psychologiczny.

W tym wszystkim największą atrakcją może jednak być WWE 2K24, czyli gra celebrująca 40. lat Wrestlemanii, w której fani tego sportu znajdą tu prawdziwego “uzależniacza”. Macie tu tonę znanych zawodników, możliwość rozgrywania legendarnych meczów i tony zabawy.

Pamiętajcie, że nadal możecie odebrać aktualne gry dostępne w PS Plus Essential, jak m.in. tytuł ze świata Harry’ego Pottera.

Źródło: PlayStation Blog