Nie czekaj do 15 października, sprawdź teraz 4 gry z oferty PS Plus Extra i Premium

Oto wpis dla niecierpliwych. Jeśli widzieliście już ogłoszoną wczoraj ofertę PS Plus na październik dla progów Extra i Premium, nie musicie wcale czekać do środy, by poczuć jej przedsmak. Kilka gier można sprawdzić już dzisiaj, jedną z nich nawet bez posiadania abonamentu.

Wiemy już, jakie gry na PS5 oraz PlayStation 4 znajdziemy w nadchodzącej ofercie PS Plus Extra i Premium na październik 2024. Pełną ofertę przedstawialiśmy w tej wiadomości. Wśród nadchodzących do usługi tytułów znalazło się kilka grubszych rybek, ponadto cieszą klasyki w postaci Dino Crisis czy Siren. Warto pamiętać, że za ten drugi tytuł odpowiada twórca Silent Hill – Keiichiro Toyama. Warto też dodać, to dla pecetowej braci, że najnowszy remake Silent Hill 2 na Steam można kupić w promocji o stówkę taniej.

Przygotowaliśmy też spis 60 gier na PS5 i PS4 w promocji, które kupicie za maksymalnie 30 zł. Jest tam wiele grubych hitów, więc zdecydowanie warto skorzystać z okazji.

Jeśli nie możecie doczekać się Dead Island 2 czy The Dark Pictures Anthology w PS Plus, dzisiaj pobierajcie wersje próbne. Dzięki temu poczujemy przedsmak oferty, dobrze się przy okazji bawiąc, ponieważ to bardzo dobrze oceniane produkcje.

PS Plus Extra i Premium na październik. Demo i triale nadchodzących gier z oferty

Zacznijmy od bezpłatnej wersji demonstracyjnej, ponieważ nie musimy nawet posiadać aktywnego abonamentu PS Plus, żeby ją pobrać.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me – pobierz bezpłatne demo

Z kolei triale są dostępne jedynie dla osób z wykupioną subskrypcją PS Plus Premium. Tak sią składa, że cztery gry z nadchodzącej oferty PS Plus posiada takie wersje próbne. Są to:

GRIS – trial pozwala pograć przez 1 godzinę w pełną wersję gry

– trial pozwala pograć przez 1 godzinę w pełną wersję gry Dead Island 2 – trial pozwala pograć przez 2 godziny w pełną wersję gry

– trial pozwala pograć przez 2 godziny w pełną wersję gry Return to Monkey Island – trial pozwala pograć przez 1 godzinę w pełną wersję gry

Wszystkie triale oraz demo zapewnią nam łącznie około 5 godzin zabawy, więc to dobra wieczorna rozgrzewka przed całą ofertą, która zostanie udostępniona do pobrania w najbliższą środę, 15 października.

Zerknijcie na gameplay z triala Dead Island 2 i przekonajcie się, co podczas niego zdążycie zobaczyć:

Źródło: PS Store