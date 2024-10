PS Plus październik 2024 oficjalnie. Oferta Extra i Premium, lista gier na PS5/PS4

Doczekaliśmy się ogłoszenia nowych gier, które dołączą do oferty PS Plus październik 2024. Już za tydzień pobiorą je posiadacze abonamentów Extra oraz Premium.

Na oficjalnym blogu PlayStation opublikowano szczegóły dotyczące gier, jakie zobaczymy w tym miesiącu w wyższych progach PS Plus. Kto posiada subskrypcję Extra lub Premium, pobierze w październiku naprawdę ciekawe tytuły. Listę oraz zwiastun publikujemy poniżej.

Kto natomiast chciałby dopiero kupić abonament PS Plus, może to zrobić taniej korzystając z promocji na doładowania PSN. Karty w dobrych cenach możemy znaleźć w Instant Gaming i zapłacić za nie np. przez BLIK:

Oferta PS Plus październik 2024 dla progów Extra i Premium

Dead Island 2 | PS4, PS5

Two Point Campus | PS4, PS5

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me | PS4, PS5

Gris | PS4, PS5

Return to Monkey Island | PS5

Ghostbusters: Spirits Unleashed | PS4, PS5

Firefighting Simulator The Squad | PS4, PS5

Overpass 2 | PS5

Tour de France 2023 | PS4, PS5

Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | PS4

The Last Clockwinder | PS VR2 (Premium)

(Premium) Dino Crisis | PS4, PS5 (Premium)

(Premium) Siren | PS4, PS5 (Premium)

(Premium) R-Type Dimensions EX | PS4 (Premium)

Ujawnione dzisiaj gry zostaną udostępnione do pobrania w przyszły wtorek, czyli 15 października. Niestety, tego dnia stracimy również dostęp do kilku świetnych tytułów, które zostaną usunięte z usługi. Na liście znajduje się np. The Evil Within, Gotham Knights czy LittleBigPlanet 3. Pełny spis publikowaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: PlayStation Blog