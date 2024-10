Gry AAA do 30 zł. Wybraliśmy 60 tytułów, Sony przecenia grube hity na PS5 i PS4

W PlayStation Store wystartowała nowa wyprzedaż gier na PS5 i PlayStation 4. Z ponad dwóch tysięcy ofert wybraliśmy najlepsze tytuły, w tym sporo AAA, w cenie do 30 zł. Takie promocje nie zdarzają się często, więc korzystajcie z okazji. Podpowiadamy również, jak obniżyć promocyjne ceny jeszcze bardziej i kupić wszystko za jeszcze mniejszą kasę.

Chcecie zaopatrzyć się w tanie gry z serii Tomb Raider, LEGO, Star Wars, Mortal Kombat, Battlefield, Batman, Dead Island i innych dużych marek? Obecne promocje w PS Store pozwalają się nieźle obłowić, a żeby nie tracić czasu na przeglądanie ponad 2 tys. promocji, postanowiliśmy ułatwić Wam sprawę. Niższe ceny na prezentowane gry obowiązują do 24 października 2024 roku.

Wybraliśmy 30 kapitalnych, bardzo dobrych lub dobrych gier na PS5 i PS4 w cenie do 30 zł. A jeszcze większy rabat uzyskasz, jeśli przed zakupami doładujesz portfel w PlayStation Store tanimi kartami. I od tego zaczniemy, ponieważ zawsze to dodatkowe oszczędności.

Zanim ruszysz na zakupy w PS Store, doładuj tanio swój portfel

Dobre promocje na doładowania PSN znajdziemy w Instant Gaming. Wielokrotnie z niego korzystaliśmy, więc z własnego doświadczenia możemy polecić ten sklep. Co ważne, za wszystkie produkty możemy tutaj płacić poprzez BLIK.

30 tanich gier na PS5 i PS4 (tytuły 1-20)

Przyjrzyjmy się na początek pierwszej “najtańszej” dwudziestce zestawienia. Już tutaj możemy znaleźć świetne gry po kilka złotych. My polecamy w tej cenie trzy bardzo dobre produkcje.

In Sound Mind

In Sound Mind za 7 zł z groszami to naprawdę coś. Gra jest mało znana, ale kto już po nią sięgnął, raczej nie pożałował. Średnia ocen w PS Store na poziomie 4.51/5 mówi sama za siebie. To pierwszoosobowy horror psychologiczny, zawierający szalone zagadki, walki z bossami, dużą dawkę strachu oraz strzelania.

Homefront: The Revolution

Dobrym wyborem w cenie do 10 zł jest również Homefront: The Revolution, które może nie spełniło do końca oczekiwań graczy, ale to wciąż udany i wciągający FPS rozgrywający się na terenie zniszczonej i okupowanej Filadelfii. Miasto stało się gettem, w którym drony i uzbrojone patrole wojskowe tłumią najmniejszą próbę sprzeciwu. My wcielamy się w partyzanta i jak się pewnie domyślacie, powalczymy o wolność.

Dead Island Definitive Collection

Warto również skusić się na Dead Island Definitive Collection, czyli klasykę z zombiakami. Pakiet zawiera w sumie trzy gry – pierwszą odsłonę Dead Island, jej kontynuatorkę w postaci Dead Island: Riptide, a jako bonus dostajemy tytuł w stylu retro Dead Island Retro Revenge. Duże odsłony posiadają podrasowaną grafikę oraz wszystkie wydane DLC.

