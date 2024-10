Silent Hill 2 Remake na PC w promocji. Wersja Steam najtaniej

Dzisiaj premiera oczekiwanego Silent Hill 2 Remake. Choć gra kosztuje na Steam niemal 300 zł, my podpowiadamy, gdzie wydasz o wiele mniej. Oto promocja na wydanie Standardowe i Deluxe oczekiwanego remake’u.

Promocja na Silent Hill 2 Remake już w dniu premiery gry? Czemu nie. Na ten tytuł czekały miliony graczy z całego świata, ale nie każdego stać, by wyłożyć na stół 299 zł na standardową edycję gry, lub 339 zł na wydanie Deluxe. Tutaj zaoszczędzisz 92 zł na podstawowej wersji oraz ponad 100 zł na tej drugiej, która zawiera dodatkowo np. cyfrowy album z grafikami.

Silent Hill 2 w promocji. Klucz Steam najtaniej

Klucze kupimy w promocji sklepu Instant Gaming, który jest sprawdzony i pewny, a za zakupy zapłacimy tam np. przez BLIK. Zakupiony kluczyk od razu jest nam udostępniany i możemy go aktywować na platformie Steam.

Oryginalny Silent Hill 2 zadebiutował w 2001 roku, z miejsca stając się wielkim hitem. Po latach gra wciąż cieszy, ale co tu dużo ukrywać – tylko fanów retro. Debiutujący dzisiaj remake odmienia kultowy survival horror nie do poznania. I co ciekawe, za stworzenie remake’u odpowiada polskie studio Bloober Team.

Kto nie jest zdecydowany na kupno gry, ponieważ nie wierzy w jakość remake’u, niech zerknie na naszą recenzję tytułu. Rozwiewamy w niej wszystkie wątpliwości, wymieniając plusy i minusy produkcji.

Źródło: Instant Gaming