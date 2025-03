Tak źle w PS Plus nie było przez cały 2024 rok. Gracze nie są zainteresowani Extra i Premium?

Oferta PS Plus Extra i Premium z lutego 2025 roku należy do tych mocnych, ale nie pomogło to w podtrzymaniu liczby chętnych graczy.

PlayStation Plus regularnie wzbogaca się o nowe pozycje, choć wszystko zależy od tego, o którym planie mówimy. W bibliotece usługi Extra i Premium znajdziemy sporo świetnych gier z genialną fabułą, dobrych RPG-ów czy dynamicznych FPS-ów. Mimo wszystko pojawiające się z miesiąca na miesiąc nowości w usłudze nie zawsze okazują się receptą na odwilż zainteresowanych graczy.

Słabe wyniki PS Plus Extra i Premium w lutym 2025

Lutowa oferta dwóch droższych wariantów usługi należy w teorii do tych mocniejszych. Nie tylko w końcu zadebiutowało tam głośne Star Wars Jedi: Ocalały, ale i premiera w postaci Lost Records: Bloom & Rage. I choć to właśnie ostatnia gra EA z uniwersum Star Wars okazała się najciekawsza dla graczy (zebrała ich największą liczbę), to i tak ogólne wyniki nie są zadowalające.

Wedle danych serwisu TrueTrophies, wszystkie nowe gry w lutym w PS Plus Extra i Premium zanotowały najmniejszą liczbę graczy spośród wszystkich ofert subskrypcji przez cały 2024 rok. Co więcej, to również ogromny spadek liczby aktywnych graczy aż o 21,9% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Jasne, wtedy pojawiło się God of War Ragnarok, ale przecież oferta na luty również słaba nie jest.

Jeśli patrzeć na podobnie spory spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca, należy wrócić aż do oferty na listopad w 2023 roku. Dość powiedzieć, że wiele miesięcznych ofert zawierających tylko po kilka gier indie miało lepsze wyniki pod względem liczby graczy przed ekranami.

Powodów tego stanu rzeczy można szukać w kilku miejscach. Przede wszystkim – to luty. Miesiąc naładowany premierami takimi jak Kingdom Come: Deliverance II czy Monster Hunter Wilds. Być może nawet stosunkowo niezłe gry nie były w stanie zrównać się z takimi hitami.

Zawsze istnieje szansa, że oferta Essential na marzec 2025 okaże się zainteresować więcej graczy, na co jest szansa – wtedy dostaniemy przecież Dragon Age: The Veilguard. Co jednak z droższymi wariantami abonamentu?

