Najlepsze gry z dobrą fabułą w PS Plus Extra. Historie wciągające na wiele godzin

Wybraliśmy najlepsze gry z dobrą fabułą w PS Plus Extra. Wszystkie ogracie w ramach abonamentu PlayStation Plus Extra lub Premium, ale polecam zarezerwować sporo czasu – każda z nich ma potencjał, aby przykuć Was do ekranu na co najmniej kilkanaście godzin. Może i nie wszystkie tytuły trafią idealnie w gusta, ale przecież po to jest subskrypcja.

Po pierwsze, aby w ogóle grać w gry dostępne w PlayStation Plus, trzeba ten abonament mieć. Niektóre warianty subskrypcji pozwalają sporo zaoszczędzić (na przykład plan Extra na rok), ale jeszcze łatwiej jest nie ogołocić się z pieniędzy, gdy postawimy na doładowania z Instant-Gaming. Dzięki nim możecie wykupić nie tylko samego Plusa, ale i choćby gry czy DLC.

W poniższym zestawieniu nie patrzyłem na to, która gra jest lepsza, a która gorsza – o ile w ogóle w większości tych propozycji dałoby się to ustalić – więc nie jest to ranking. Tak naprawdę to każdy ma szanse na znalezienie dla siebie czegoś wyjątkowego. Jeśli, rzecz jasna, lubicie zasiąść z kawką czy herbatką przy emocjonującej, wciągającej lub po prostu odpowiednio wyważonej historii.

Najlepsze gry z dobrą fabułą w PS Plus to nie tylko tytuły first-party PlayStation, ale faktycznie – trochę ich jest. Nie da się ukryć, że japoński gigant od zawsze stoi tego typu exclusive’ami, więc po prostu i tu musiały się pojawić. Dodam również, iż zestawienie dotyczy tylko PS Plus Extra, a nie planu Premium, więc nie brałem pod uwagę wielu gier uznawanych za kultowe.

Najlepsze gry z dobrą fabułą w PS Plus Extra:

God of War Ragnarok

The Last of Us Part I

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Days Gone

Detroit: Become Human

Guardians of the Galaxy

Death Stranding: Director’s Cut

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Lost Records: Bloom & Rage

God of War Ragnarok

Mogłem dać tu zarówno pierwszą, jak i właśnie tę część „nowożytnych” przygód Kratosa i jego syna, Atreusa, ale po co? Tak naprawdę każdy, kto chce przeżyć Ragnarok, musi ograć poprzedniczkę, aby w pełni zrozumieć tę historię. Chwytającą za sercę, przepiękną, ale i brutalną opowieść o ojcu i synu w obliczu katastrofy rodem z nordyckiej mitologii. Ragnarok jest przy GoW z 2018 roku bardziej rozwnięte, oferując nie tylko wiele ulepszonych systemów rozgrywki, ale i bogatszy scenariusz.

The Last of Us Part I

Tak naprawdę nie ma sensu ponownie zachwalać arcydzieła Naughty Dog, uznawanego przez wielu za jedną z najlepszych gier stawiających na fabułę w historii komputerowej rozrywki. Postapokaliptyczny świat jako tło dla wielkiej wędrówki dwójki głównych bohaterów wciąga jak żaden inny, a scenarzyści nie znają listości, praktycznie w pierwszych 20 minutach gry wymuszając na nas łzy. I to wszystko w nowoczesnej oprawie dzięki odpowiednio odświeżonej grze. Ten remake trzeba znać, nawet jeśli zna się oryginał.

Ghost of Tsushima: Director’s Cut

Jedna z moich ulubionych gier z otwartym światem to nie tylko open-world wypełniony mnóstwem ciekawych aktywności, ale i klasyka gatunku „sam przeciwko wszystkim”. Po wielkiej bitwie na tytułowej wyspie ostaje się żądny zemsty i chcący uratować swoją ojczyznę samuraj. Historia powinna wystarczyć Wam na około 30 godzin (bez przytłaczającej liczby pobocznych rzeczy), a do tego obfituje w fantastycznie zagrane postacie (japoński dubbing for the win!), zwroty akcji i tak jawne nawiązania choćby do kina Akiry Kurosawy, że usatysfakcjonuje każdego. Słowo!

Uncharted: Legacy of Thieves Collection

Cudowne zwieńczenie historii Nathana Drake’a – moim zdaniem – miejscami cierpi na nieco „niezbalansowany” scenariusz, ale to i tak jedna z najlepszych gier dla fanów Lary Croft czy Indiana Jonesa. Poza tym dla każdego fana cyklu pozycja obowiązkowa, zaskakująco przystępna nawet bez znajomości poprzedniczek. No i jest tu też samodzielne Zaginione Dziedzictwo, które w idealny sposób połączyło lekkość opowiadania historii z flagowymi wyróżnikami Naughty Dog.

Days Gone

Ostatnia na tej liście gra first-party PlayStation to tytuł niekochany przez Sony (a może coś się jednak zmieni?), ale za to uwielbiany przez graczy. Twórcy z Bend Studio mieli wielkie ambicje – połączyć postapokalipsę zombie z rozmachem rodem z Red Dead Redemption. Skutek? Główna linia questów na ponad 35 godzin! I to naprawdę ciekawa, a przede wszystkim – klimatyczna. Może i miejscami scenarzyści za mocno spuszczają nogę z gazu, ale to i tak nie przeszkodziło graczom, którzy po dziś dzień utrzymują, że to jeden z najlepszych exów z PS4.

