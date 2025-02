Gracze rzucili się na dwie gry, które znikają z PS Plus. Wielki skok popularności

Może i Lost Records: Bloom & Rage w PS Plus nie do końca zdobyło zainteresowanie, ale przełożyło się na zwiększenie liczby graczy w Life is Strange.

W lutym do oferty PS Plus Extra i Premium trafiło kilka naprawdę solidnych pozycji, w tym nowy tytuł od studia Don’t Nod, czyli pierwszy epizod Lost Records: Bloom & Rage. To naprawdę warta uwagi przygoda, będąca tak naprawdę duchowym następcą serii Life is Strange. I choć sam w sobie tytuł ten nie zdobył aż takiego zainteresowania (co jest dziwne, bo to przecież debiut w Plusie), to w pewien sposób pomogło w wystrzeleniu innych dwóch produkcji na tabelach popularności. Też chcielibyście zagrać w dwie odsłony Life is Strange? Jeśli tak, to możecie kupić tańszego Plusa i szybko nadrobić obydwie przygody!

PS Plus pomogło Life is Strange

Wspomniane Lost Records jak na razie nie jest wielkim sukcesem, ale bez wątpienia zwiększyło zainteresowanie wokół Life is Strange 2 i LiS: True Colors. Jak donosi serwis True Trophies łącznie obydwie te pozycje nagle mają aż 76,7% graczy więcej. I choć z całą pewnością jest w tym pewnego rodzaju zasługa Lost Records, to zapewne chodzi również o fakt, iż obydwa tytuły w marcu znikną z oferty PS Plus Extra i Premium.

W minionym tygodniu bardzo wielu graczy postanowiło nadrobić dwie części serii Life is Strange, zapewne nie tylko po to, aby po prostu przeżyć te wyjątkowe przygody, ale również aby wbić trofea. A akurat seria LiS ma ich kilka i są bardzo łatwe, bo w większości wystarczy jedynie… grać. Niemniej czasu zostało całkiem sporo, bo gry te znikną 18 marca 2025 roku. Da się je przejść w kilka-kilkanaście godzin.

Być może po ograniu Life is Strange 2 i True Colors, gracze zainteresują się bardziej wspomnianym Lost Records. Drugi „odcinek” wyląduje w usłudze na swoją premierę w kwietniu. Ja sam czekam, aby od razu przejść całość, bez potrzeby robienia sobie dłuższej przerwy. A ten czas też wykorzystuję w True Colors, także… wielu graczy najpewniej robi tak samo.

Warto dodać, że marcowa oferta planu Essential zapowiada się mocno, co zresztą silnie poruszyło w sieci społeczność graczy PlayStation.

Źródło: True Trophies