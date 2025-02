PS Plus marzec 2025. Oficjalna oferta Essential, lista gier na PS5/PS4

Oficjalny blog PlayStation przyniósł przed chwilą informacje dotyczące oferty PS Plus marzec 2025. W końcu poznaliśmy gry Essential na nadchodzący miesiąc, więc możemy rozgrzewać pady, ponieważ dostaniemy naprawdę fajne tytuły. To z pewnością dobre wieści po niedawnych, które dotyczą usunięcia z usługi Mortal Kombat 11 czy Resident Evil 3 Remake. Listę odchodzących tytułów z progu Extra znajdziecie w tej wiadomości, a poniżej skupmy się na nowościach!

PS Plus marzec 2025 – gry dostępne od 4 marca w progu Essential

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Sonic Colors: Ultimate | PS4

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

ZOBACZ TEŻ: 4,45 zł za króla FPS-ów. 72 świetne i tanie gry na PS5/PS4 do 30 zł z promocji w PS Store

Zatem jak zawsze, posiadacze konsol PlayStation pobiorą trzy tytuły. Ogłoszone dzisiaj gry w PlayStation Plus zostaną udostępnione w pierwszy wtorek miesiąca, czyli 4 marca, dokładnie o godzinie 10:00 czasu polskiego. Pamiętajcie, by od razu przypisać je do swojego konta, dzięki czemu zachowacie do nich dostęp, oczywiście pod warunkiem posiadania aktywnej subskrypcji.

Warto również pamiętać o grach odchodzących wkrótce z progu Essential. Tylko do 4 marca możemy przypisać do swojego konta tytuły „rozdawane” w lutym. Najlepszym i najwyżej ocenianym z nich jest High on Life, a całą listę publikowaliśmy w tym wpisie.

Źródło: PlayStation Blog