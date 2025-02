Najlepsze gry RPG w PS Plus Extra. Potężne hity dostępne w jednym abonamencie

Fani dobrych fabuł, nastawienia na „immersję” i zwiedzania unikalnych światów znajdą w ofercie PS Plus Extra sporo dobrego. W końcu w tym i tak bogatym katalogu gier zawarto sporo udanych, niekiedy wręcz legendarnych już gier role-playing. Wybraliśmy najlepsze gry RPG w PS Plus Extra.

Po tym krótkim interludium zapraszam do naszego zestawieniu, w którym wybraliśmy najlepsze gry RPG w PS Plus Extra. Stawiałem przede wszystkim na znane i głośne produkcje, w które być może już graliście (a jeśli nie, to na co czekacie?). Zgaduję jednak, że nie macie na koncie wszystkich poniższych tytułów. Ominęła Was więc niejedna fantastyczna przygoda. Aby jednak nie było nudno – jest tu pełne spektrum gier role-playing. Od fuzji z FPS-ami czy grami akcji, aż po narracyjne przygody lub największych reprezentantów gatunku soulslike. Słowem: wszystko to, czego nie można pominąć.

Najlepsze gry RPG w PS Plus Extra:

Demon’s Souls

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Bloodborne

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Deus Ex: Manking Divided

Assassin’s Creed Valhalla

Final Fantasy VII Remake Integrade

Fallout 4 / Fallout 76

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition

Disco Elysium – The Final Cut

Demon’s Souls

Remake nieco zapomnianej premiery From Software od weteranów z Bluepoint Games okazał się zarazem jedną z najlepszych gier Sony na PlayStation 5. Co szczególnie ważne – mówimy o niezwykle wiernym remake’u, czyli tak naprawdę kompletnie nowej grze zbudowanej na nowym silniku. Patrząc jednak na pierwszej klasy oprawę, fantastyczne udźwiękowienie i zrobienie użyteczności z niemal każdej flagowej funkcji PS5 – soulslike, obok którego nie da się przejść obojętnie. Tylko ostrzegam, że bywa trudno i to naprawdę trudno. „Wyjadacze” z pewnością się odnajdą, a reszta niech zaparzy sobie melisę na uspokojenie.

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Co tu dużo mówić – to Wiedźmin. Najchętniej postawiłbym w tym miejscu kropkę, ale ta gra zasługuje przecież na całe prace badawcze. Najlepsza odsłona całej wiedźmińskiej serii. Do tego niemal wzorowe RPG oferujące grubo ponad setkę godzin zabawy, fenomenalną historię, świetne postacie i świat, w którym można się zatracić. Naprawdę, jeśli nie graliście, to… aż nie wiem, co napisać.

Bloodborne

Jeden z największych hitów From Software, nieustannie powtarzany przez pełnych nadziei fanów oczekujących na to magiczne „coś”. Czy to remake, remaster czy kontynuację, i tak „bazowe” Bloodborne jest jedynym w swoim rodzaju tytułem. Zasady soulslike’a, mocna „erpegowość” rozgrywki (z zaakcentowaniem akcji, jak zwykle) i chyba jedyny taki klimat. Gotyckie ulice ponurego Yharnam opanowane przez monstra gwarantują przechadzkę, jakiej nie zapomnicie. No dobra, Sony, teraz czas na Wasz ruch – dajcie nam coś nowego w tym uniwersum, bo jest zbyt piękne, aby kazać fanom czekać aż tyle!

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition

Absolutni współcześni mistrzowie gier RPG, jak żywo przypominających „to, co było dawniej”. The Outer Worlds to ich autorskie podejście, któremu jednak najbliżej do Starfielda czy serii Fallout. Wielowątkowa fabuła, miejscami przytłaczająca dowolnością i swobodą, a także znane fanom Bethesdy elementy powodują, że mówimy o tytule wręcz jeszcze bardziej kuszącym niż wspomniany Starfield. To intrygujące podejście do gatunku science-fiction z mocnym zacięciem komediowym powinno przemówić do każdego, kto chciałby pograć w RPG-a, ale woli strzelać niż siekać.

Deus Ex: Manking Divided

Majstersztyk, jeśli chodzi o fabułę i uniwersum, szczególnie dla fanów posępnego, niegościnnego cyberpunka. To immersive sim zrobiony może bez rewolucji, ale za to z rewelacją, a nawet kilkoma. Fabuła, o której już wspomniałem, świetne mechaniki skradania i strzelania, wpływ gracza na opowieść i bardzo wiele dróg do celu kuszą tych, którym Cyberpunk 2077 wydał się „za kolorowy”. A tak na poważnie – tytuł wyśmienity, choć niestety nie spodziewałbym się, że otrzymamy kiedykolwiek konkluzję w postaci trzeciej części z Adamem Jensenem.

Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed w gatunek RPG weszło „na pełnej” jeszcze w Odyssey, ale to właśnie Valhalla gwarantuje grę tak rozpasaną, że najlepiej wykupić PS Plusa na cały rok. Jak dla mnie to naprawdę udany tytuł, niestety pogrzebany warstwami odcinanych kupowanych Ubisoftu jak choćby formułą ich otwartych światów, nierzadko gubiącą impet fabułą czy po prostu męczącymi elementami w rozgrywce. Mimo wszystko, mówimy o projekcie wynikającym z chęci ożenku AC z grami RPG. Może i nie ma tu wszystkiego, czego doświadczycie w takim choćby Wiedźminie, ale fani role-playing nie powinni się zawieść.

Final Fantasy VII Remake Integrade

Jedna z tych gier, od których najlepiej jest zacząć swoją przygodę z serią Final Fantasy, a także niezwykle udany tytuł, być może jeden z najbardziej wartościowych na tej liście. To remake kultowej „siódemki”, gdy powszechnie szanowanej i uwielbianej, który nie tylko nie stracił czaru oryginału, ale i przedstawia tę markę w zupełnie nowym świetle. Zgodzę się, że teraz to bardziej „action” niż „RPG”, ale już nie ma sensu się przesadnie czepiać, skoro i tak mówimy o wyjątkowej pozycji.

Fallout 4 / Fallout 76

Jasne, inne części Fallouta też są dostępne w PS Plusie, ale postanowiłem wybrać te dwie do jednego punktu, bo każdy może polubić inne elementy znacznie różniących się od siebie tytułów. Niby Fallout 4 był dość mocno krytykowany w okoliach premiery, ale to naprawdę kolejny, udany Fallout, z klasycznymi wadami i zaletami cyklu. Fallout 76 to już tytuł, który zebrał znacznie ostrzejsze baty na starcie, bo multiplayerowo-survivalowe podejście nie usatysfakcjonowało fanów cyklu. I słusznie, bo gra była wybitnie biedna. Teraz jednak – a wiem, bo sam niedawno zainstalowałem – nie ustępuje „czwórce” aż tak bardzo, jak moglibyście się tego spodziewać.

The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition

Był już Fallout, więc pora na The Elder Scrolls. W zasadzie znów mógłbym powtórzyć to samo, co przy Wiedźminie 3. To Skyrim. Kultowe, legendarne, jedno z najważniejszych RPG w historii gamingu, czy ktoś to akceptuje, czy też nie. Skyrim. Świetny świat pozwalający na zabawę w cyfrowej piaskownicy, która imponuje do dziś, tyle lat po debiucie. Skyrim. Usiany błędami, nierzadko wzbogacającymi na swój dziwaczny sposób rozgrywkę. Skyrim. W edycji „specjalnej”, choć szkoda, że nie „rocznicowej”.

Disco Elysium – The Final Cut

„Mniejszy erpeg” w stosunku do wielu na tej liście, stawiający na klimat, podszyty mnóstwem charakterystycznych elementów gier RPG, niczym kultowe Planescape: Torment wynoszący fabułę ponad wszystko. Wyjątkowy scenariusz w niepowtarzalnym, zaskakująco solidnie wykreowanym uniwersum, które aż prosi się o więcej. Gra przyjazna graczowi, kochająca swoje cyfrowe postacie. Prawdziwe magnum opus kreatywności. Disco Elysium można byłoby chwalić jeszcze dłużej, ale po prostu – każdy powinien zagrać. Szczególnie jeśli od miecza wolicie wojować… piórem.