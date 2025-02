Posiadacze PS Plus Essential czują się pominięci przez Sony. Wszyscy dostają zniżki, tylko nie oni

Nie żeby w programie Essential nie było w co grać – wszak w przyszłym miesiącu wszyscy posiadacze PS5 będą mogli cieszyć się Dragon Age: The Veilguard, co zresztą mocno zaskoczyło społeczność. Mimo wszystko nie o ofertę, a o promocje tu chodzi. Jeśli interesuje Was tańsze nabycie planów Extra lub Premium to opcję na 12 miesięcy da się kupić ze zniżką dość regularnie.

PS Plus Essential taniej? Marzenia!

Niestety, fani najtańszej opcji nie dostają tak często przecen na abonament, niezależnie od jego długości trwania (zapewne też, że jest nomen onem najtańsza). Od dość długiego czasu gracze nie mogą nabyć Essential w promocji, więc piszą skargi na bycie „źle” traktowanym przez Sony choćby na Reddicie. Niektórzy wpadają na alternatywne sposoby uzyskania tańszego abonamentu, ale to akurat nie jest niczym trudnym – wystarczy kupić kody doładowujące do PSN w niższych cenach.

Odkąd Sony przedstawiło personalizowane oferty, niektórzy szczęśliwcy mogą losowo dostać opcję kupna PS Plus Essential taniej na rok. Zazwyczaj jednak tego typu oferta dla szerszego grona odbiorców obowiązuje tylko raz w roku – na Black Friday. Część abonentów decyduje się na dokładnie wyliczenie kupna usługi, aby ta mogła skończyć się na chwilę przed następnym Black Friday. Taka przecena dotyczy bowiem jedynie graczy z wygasłym abonamentem.

To nic dziwnego, że Sony skupia się na przecenach na PS Plus Extra i Premium, bo firmie bardziej zależy na promocji droższych opcji. Szkoda jednak, że bardzo wielu graczy woli pozostać przy Essential, a w zamian prawie nigdy nie mają przecen na swoją ulubioną subskrypcję. Może znów potrzeba jakichś zmian?

Źródło: PlayStation Lifestyle