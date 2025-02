PS Plus luty 2025. Dzisiaj 9 nowych gier, w tym ciekawa premiera

Pora na kolejne nowe gry z oferty PS Plus na luty. Do katalogu Extra i Premium wpadło właśnie łącznie dziewięć tytułów, w tym kapitalny Star Wars Jedi: Ocalały oraz klasyk Patapon 3.

Luty przyniósł ze sobą już 12 gier w PS Plus. Na początku miesiąca otrzymaliśmy tytuły z oferty Essential, a dzisiaj kolejne gry wpadły do katalogów Extra i Premium. Największą nowością jest bez wątpienia wspomniany Star Wars Jedi: Ocalały, który posiada bardzo dobre oceny w PS Store (średnia ocedn – 4.41/5). Fani starszych produkcji z pewnością powitają z otwartymi ramionami kultowego Patapon 3, ale żeby pobrać ten tytuł, musimy posiadać subskrypcje Premium. Zawsze można ją, tak jak każdą inną, kupić taniej korzystając z promocji na doładowania PSN:

PS Plus luty 2025. Nowe gry dostępne od 18 lutego

Zobaczcie tytuły, które od dzisiaj można pobierać w abonamencie Extra oraz Premium:

Nowości w katalogu Extra

Star Wars Jedi: Survivor | PS4, PS5

TopSpin 2K25 | PS4, PS5

Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1 | PS5

SaGa Frontier Remastered | PS4

Somerville | PS4, PS5

Tin Hearts | PS4, PS5

Mordhau | PS4, PS5

Nowości w katalogu Premium

Patapon 3 | PS4, PS5

Dropship: United Peace Force | PS4, PS5

Oczywiście nie tylko Star Wars Jedi: Ocalały oraz Patapon 3 zasługują na ogranie. W nowej ofercie PlayStation Plus znajdziemy też inne wartościowe tytuły. Fani średniowiecznych walk powinni od razu pobierać Mordhau, czyli slasher dla wielu graczy z obleganiem zamków i dynamiczną akcją. Kapitalną pozycją jest też SaGa Frontier Remastered, ale tutaj musimy lubić klasyczne RPG, by cieszyć się rozgrywką. Stary klasyk z 1998 roku odrodził się z ulepszoną grafiką, dodatkowymi funkcjami i nową główną postacią.

No i mamy w końcu premierę w PS Plus, którą jest Lost Records: Bloom & Rage – Tape 1. Pierwsze oceny tytułu, a jest ich jeszcze niewiele, bo zaledwie kilkadziesiąt, są zadowalające. Średnia z recenzji graczy wynosi póki co 3.62/5. Gra jest narracyjną przygodówką od mistrzów gatunku, czyli studia Dontnod Entertainment. Cofamy się do lat 90. i przeżywamy gorące lato, które zmieniło wszystko w życiu czterech licealistek.

Od razu przypomnimy, że drugi epizod gry, czyli Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2, również pojawi się w ofercie PS Plus na swoją premierę. Do tej musimy jednak jeszcze trochę poczekać. O szczegółach mogliście przeczytać w naszej starszej wiadomości dotyczącej premier w usłudze PlayStation Plus.

Źródło: PlayStation Blog