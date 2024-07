PS Plus Extra i Premium na lipiec 2024. Oficjalna lista gier na PS5 i PS4

Już za tydzień posiadacze wyższych wersji Plusa pobiorą garść nowości. Tak prezentuje się oferta PS Plus Extra i Premium na ten miesiąc. Mamy pełną listę gier.

Najpierw przeciek części oferty, a teraz oficjalne potwierdzenie gier w PS Plus lipiec 2024 dla progów Extra i Premium. Na oficjalnym blogu PlayStation pojawił się komunikat ujawniający wszystkie szczegóły.

Przypominamy też, że subskrybenci Premium dostali w tym tygodniu dwie nowe gry do sprawdzenia, w tym świetną premierę fantasy na PlayStation 5. Tutaj znajdziecie wszystkie opisane przez nas darmowe wersje próbne. Od zeszłego tygodnia dostępne są natomiast trzy gry na lipiec w ramach oferty Essential. Kto jeszcze ich nie pobrał, niech zajrzy do tej wiadomości i sprawdzi, co już dzisiaj można otrzymać w ramach usługi Sony.

Oferta PS Plus Extra na lipiec 2024 – lista gier

Remnant II – Standard Edition | PS5

Crisis Core – Final Fantasy VII – Reunion | PS4, PS5

Mount & Blade II: Bannerlord | PS4, PS5

The Jackbox Party Pack 9 | PS4, PS5

Pathfinder: Wrath of the Righteous | PS4, PS5

No More Heroes 3 | PS4, PS5

Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition | PS4

Deadcraft | PS4

Steep | PS4

Oferta PS+ Premium na lipiec 2024 – lista gier

Job Simulator | PS VR2

Summoner | PS4, PS5

Ratchet and Clank Size Matters | PS4, PS5

Jeanne d’Arc | PS4, PS5

Przedstawione gry będziemy mogli dodawać do swojej biblioteki na PS5 lub PS4 od przyszłego wtorku, a więc od 16 lipca, godziny 11:00. Do tego czasu możemy ogrywać tytuły, które Sony zamierza usunąć z katalogu Extra w tym miesiącu. Wśród odchodzących sześciu produkcji znajdziemy m.in. Tiny Tina’s Wonderlands oraz Saints Row IV Re-Elected.

