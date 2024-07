Dzisiaj w PS Plus pojawiły się 3 nowe gry. Każdy może pobrać

Nieważne, jaką wersję abonamentu PS Plus posiadasz. Dzisiaj możesz pobrać kolejne nowe gry w ramach oferty PS Plus lipiec 2024.

Oferta PS Plus Essential 2024 już dostępna

Przypominamy, że 2 lipca to pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza nowości w PS Plus Essential. Sony udostępniło właśnie kolejne gry do pobrania dla swoich subskrybentów, zatem nie ma co zwlekać, tylko przypisywać je do biblioteki. Ciekaw jestem tylko, czy “popularności” świeżo udostępnionym tytułom nie podkradnie nowa gra za darmo, która nie wymaga nawet abonamentu, żeby w nią zagrać. I nie jest to jakaś retro produkcja niezależna, tylko niesamowicie piękna strzelanka AAA na Unreal Engine 5.

Wracając jednak do Plusika, najjaśniejszym punktem nowej oferty Essential na lipiec jest niewątpliwie stare, ale jare Borderlands 3. W ofercie znajdziemy również niesamowicie popularne Among Us, a jako trzecią grę możemy pobrać NHL 24. Zobaczcie przy okazji, ile miejsca na nowości przygotować na dysku swojej konsoli:

Borderlands 3 – PS4 : 63.154 GB / PS5 : 53.831 GB

NHL 24 – PS4 : ~38.500 GB / PS5 : 45.320 GB

Among Us – PS4 : 1.219 GB / PS5 : 665 MB

Skoro gry z progu Essential są już dostępne, teraz wypada czekać na nowości w PS Plus Extra i Premium na ten miesiąc. Na oficjalne ogłoszenie listy gier musimy poczekać jeszcze tydzień. Szczegóły zostaną przedstawione 10 lipca po godzinie 17:30. Tytuły, które zostaną wówczas ujawnione, pobierzemy od 16 lipca. Do tego czasu możemy bawić się przy grach, które Sony zamierza usunąć z katalogu Extra.

Źródło: PS Store