PS Plus Extra i Premium na sierpień 2024 już dostępne. Genialny zestaw gier

PS Plus Extra i Premium na sierpień 2024 stało się faktem – gracze już teraz mogą pobierać nowe gry dostępne w usłudze. Na co warto zwrócić uwagę?

Coś, na co czekał każdy posiadacz droższych wersji abonamentu od Sony. Oferta w wariantach Extra i Premium jest już dostępna, a co za tym idzie – mamy świeżutki zestaw gier do sprawdzenia. I nie, nie tylko Wiedźmin 3 jest wart uwagi.

PS Plus Extra i Premium na sierpień 2024 dostępne

Od początku sierpnia gracze posiadający wykupiony abonament w wariancie Essential mają możliwość grania w trzy nowości. I to nie byle jakie, bo tym razem oferta jest naprawdę niezła, z czego na pierwszy plan wysuwa się zdecydowanie LEGO Star Wars – The Skywalker Saga. Mimo wszystko inny tytuł – nieco przeoczony wcześniej indyk – zdobył gigantyczne zainteresowanie graczy. Teraz jednak nastąpił w końcu dzień, w którym zadowoleni będą abonenci planów Extra i Premium.

Nowe gry w PlayStation Plus Extra:

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Nowe gry w wariancie Premium:

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Zestaw jest całkiem pokaźny, ale bez przesady – nie ma mowy o jakiejś większej rewolucji. Każdy jednak wie, że nie ilość się liczy, a jakość. Pod tym kątem sierpień jest, że tak się wyrażę, “godnym” miesiącem. Przede wszystkim mamy polskiego, legendarnego Wiedźmina 3, ale chyba każdy zdążył go ograć, prawda? Dlatego też pozwolę sobie wyróżnić trzy inne pozycje – Ride 5, Cult of the Lamb oraz Naruto to Boruto: Shinobi Striker.

Sam fanem gier wyścigowych nie jestem, ale klimat, oprawa i mechaniki Ride 5 aż proszą się o sprawdzenie. Zadowoleni na pewno będą wszyscy fani wyścigów motocyklowych. Jeśli natomiast wolicie urocze zwierzątka szlachtujące niewiernych i zakładające własny kult, możecie ograć Cult of the Lamb – bodaj jednego z najlepszych indyków w ostatnim czasie. Do tego jest również Naruto to Boruto, czyli wręcz nadspodziewanie udana bijatyka w uwielbianym uniwersum. Za to fani kultowych tytułów mogą w końcu cieszyć się po dziś dzień wspaniałą serią TimeSplitters.

Źródło: PlayStation Blog