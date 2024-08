Polski mega hit w PS Plus sierpień 2024! Sony odsłania karty

PlayStation ma dobre wieści odnośnie kolejnych gier, które zmierzają do PS Plus. Zobaczcie oficjalna listę tytułów, które pobierzemy w sierpniu posiadając subskrypcję Extra oraz Premium.

PlayStation podgrzewa już atmosferę przed ogłoszeniem gier z PS Plus na wrzesień 2024, ale pozostańmy jeszcze w obecnym miesiącu, ponieważ w przyszły wtorek do graczy trafi kolejna porcja solidnego grania. Ujawniono właśnie tytuły na PS5 i PS4, które trafią do katalogów Extra i Premium. Będziemy mogli dodawać je do swojej biblioteki oraz pobierać na konsolę od 20 sierpnia. Wśród nowości znajdzie się Wiedźmin 3: Dziki Gon.

Oferta PS Plus sierpień 2024 – nowe gry Extra w usłudze

The Witcher 3: Wild Hunt | PS4, PS5

Wild Hearts Standard Edition | PS5

Cult of the Lamb | PS4, PS5

Ride 5 | PS5

Sword Art Online: Hollow Realization | PS4

Watch Dogs 2 | PS4

Sword Art Online: Last Recollection | PS4, PS5

Naruto to Boruto: Shinobi Striker | PS4

Sword Art Online: Alicization Lycoris | PS4

Sword Art Online: Fatal Bullet | PS4

Oferta PS+ sierpień 2024 – nowości w katalogu Premium

Vacation Simulator | PS VR2

TimeSplitters | PS4, PS5

TimeSplitters 2 | PS4, PS5

TimeSplitters: Future Perfect | PS4, PS5

Sword Art Online: Lost Song | PS4

Jak wspomnieliśmy, wszystkie nowe gry dostaniemy 20 sierpnia. I też do tego czasu możemy bawić się przy tytułach, które PlayStation zamierza usunąć w tym miesiącu. Niestety, lista odchodzących gier jest “na bogato”. To 10 produkcji, w tym Need for Speed: Unbound. Pełny spis prezentowaliśmy w tej wiadomości.

Pamiętajcie też o dostępnych już grach w katalogu PS Plus Essential. Nadal możemy zdobyć 3 gry, w tym kapitalne LEGO Star Wars The Skywalker Saga, które według wielu jest najlepszą produkcją ze wspomnianej serii. Warto zadbać, by mieć ją w swojej bibliotece.

Źródło: PlayStation Blog