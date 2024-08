Posiadacze PS Plus oszaleli. W absurdalnej liczbie rzucili się na nową grę

Uwielbiam, gdy gracze odkrywają niedocenioną niegdyś perełkę i tłumnie się na nią rzucają. Ender Lilies zdecydowanie zasługuje na taki wzrost zainteresowania.

PS Plus z “cichym” hitem

Ender Lilies: Quietus of the Knights to stworzona przez Live Wire i Adglobe niepozorna metroidvania, która łączy ze sobą mechaniki tego gatunku z potencjałem i wymaganiami soulslike’ów. Wszystko to w formie całkiem urokliwej grafiki 2D. Tytuł cieszy się na Steam “bardzo pozytywnymi” opiniami i to w całkiem dużej liczbie – recenzji graczy jest ponad 30 tys. Pierwotnie gra ukazała się w 2021 roku, także trochę czasu minęło. Bądźmy jednak szczerzy – czy ci, którzy nie są fanatykami gatunku, w ogóle słyszeli o tej produkcji?

Raczej nie, czego dowodzi też debiut tytułu w PS Plus na sierpień 2024. Odkąd tylko ta pozycja stała się dostępna w ramach subskrypcji Sony, notuje coraz lepsze wyniki na konsolach. Liczba graczy skoczyła o ponad 3000% (za True Trophies), co jest absurdalnie fantastycznym wynikiem. Patrząc na listę gier, może jednak dziwić.

LEGO Star Wars The Skywalker Saga | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Spośród trzech nowych gier dla progu Essential, Ender Lilies jest zdecydowanie najmniej znaną marką. Mamy tu przecież LEGO Star Wars oraz Five Nights at Freddy’s, czyli niezwykle mocno osadzone w popkulturze IP. Cieszy jednak, że zaintrygowani gracze rzucili się, aby sprawdzić, co takiego ma do zaoferowania naprawdę świetna metroidvania.

Czy opłaca się jednak kupować subskrypcję tylko dla tej jednej gry? To trochę zależy – jeśli ubóstwiacie gatunek i jakimś cudem o niej nie słyszeliście, to na pewno.

Źródło: True Trophies