Sony udostępnia dzisiaj gry na PS5 i PS4 z oferty PS Plus sierpień 2024. To trzy tytuły, które pobierzemy na swoją konsolę posiadając abonament w wersji Essential lub wyższej. Dodatkowo, możemy zaopatrzyć się za darmo w świetne DLC.

Dzisiaj pierwszy wtorek miesiąca, a więc czas na nowości z oferty PS Plus Essential na sierpień. W tym miesiącu to naprawdę świetnie oceniane gry, choć oczywiście są to starsze produkcje, więc wielu z Was dawno je przeszło. Jeśli jednak nie poznaliście któregoś z tytułów, bierzcie się do pobierania. Zwracamy jednocześnie uwagę na fabularny dodatek do Five Nights at Freddy’s Security Breach. To kapitalne DLC rozszerzające przygodę i co ważniejsze – za darmo.

PS Plus – oto nowe gry na sierpień z oferty Essential

Zatem kto opłaca przynajmniej usługę PS Plus w wersji Essential, dorwie się dzisiaj do następujących tytułów:

LEGO Star Wars The Skywalker Saga | PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s Security Breach | PS4, PS5

Ender Lilies: Quietus of the Knights | PS4

Możliwość przypisania ich do swojej biblioteki mamy do 3 września. To kawał czasu, ale najlepiej zadbać o to od razu. Przypominamy jeszcze trailer nowości z Plusika:

Wspomnieliśmy również o darmowym rozszerzeniu fabularnym do Five Nights at Freddy’s Security Breach. Dodatek jest darmowy i nosi nazwę Ruin. Po jego zainstalowaniu w grze znajdzie się nowa misja fabularna rozgrywająca się w ruinach pizzerii. DLC pobierzemy z PS Store pod tym adresem:

Tak prezentuje się z kolei zwiastun darmowego dodatku:

Źródło: PS Store, opracowanie własne