PS Plus – Sony rozdaje 12 dodatków za darmo do gier na PS5 i PS4

Jeśli posiadacie subskrypcję PS Plus, możecie zajrzeć do PS Store po sporo nowych DLC, które odbierzecie za darmo. Wśród nich pakiety do XDefiant, Warframe oraz Naraka: Bladepoint.

Abonament PS Plus to nie tylko comiesięczne gry do odebrania (te z lipca znajdziecie tutaj), lecz również inne bonusy. Wśród nich znajdziemy ekskluzywne dodatki do gier, które są rozdawane subskrybentom. Dopiero co pisaliśmy o DLC do nowej gry za darmo The First Descendant, ale to nie jedyna bonusowa paczka. W ostatnich dniach pojawiło się ich naprawdę sporo, zatem przeglądajcie listę i wybierajcie DLC do gier, w które gracie lub zamierzacie dopiero odpalić.

Nowe ekskluzywne dodatki dla posiadaczy PS Plus

W PlayStation Store możemy pobierać sporo bezpłatnych gier, które oczywiście często zawierają mikropłatności. Jednak niektóre pakiety DLC możemy dostać za darmo, pod warunkiem posiadania aktywnego PS Plus. Wszystkie oferowane w przeszłości bonusy sukcesywnie opisywaliśmy i kto chciałby je sprawdzić, niech zajrzy w to miejsce. Poniżej zamieszczamy natomiast spis tych najnowszych.

Z większych tytułów, do których możemy pobrać dodatki, należy wymienić np. XDefiant od Ubisoftu. To dosyć nowa darmowa strzelanka oferująca tryb 6v6, w którym ścierają się wyspecjalizowane frakcje. Jeśli w nią gracie, w rozdawanym DLC znajdziecie pięć skórek. Z kolei do Warframe pobierzemy Kolekcję Sorex. Jest on znacznie bogatszy i zawiera zestaw Pancerza Sorex, pistolety Cestra Podwójna, Lodową Paletę Kolorów oraz inne przedmioty. Z większych tytułów warto również wspomnieć o Naraka: Bladepoint. W tym przypadku możemy dostać paczkę z różnymi akcesoriami oraz premiami dla swojej postaci.

Pobierz nowe dodatki rozdawane w PS Plus:

Wiemy też, że 16 lipca zadebiutuje kolejny darmowy dodatek dla abonentów. Będzie on przeznaczony do gry Genshin Impact i zostanie udostępniony wraz z nową ofertą PS Plus Extra i Premium na ten miesiąc. O szczegółach DLC pisaliśmy w tej wiadomości.

Źródło: PS Store